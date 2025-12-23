TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/turk-isten-asgari-ucret-aciklamasi-kabul-edilemez-1102130576.html
2026 yılı için asgari ücretin net 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan sert bir açıklama geldi. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T19:11+0300
2025-12-23T19:11+0300
2025-12-23T20:40+0300
Yeni asgari ücret net 28 bin 75 lira olurken, brüt 33 bin 30 lira seviyesine yükseldi.Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret hakkında ilk kez konuştu.Atalay, ''Bu açıklanan ne asgari ücretlinin ne bizim ne kamuoyunun kabul edeceği bir rakam. Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük" dedi.
19:11 23.12.2025 (güncellendi: 20:40 23.12.2025)
2026 yılı için asgari ücretin net 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan sert bir açıklama geldi.
