Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Biden Ukrayna'ya tam bir aptal gibi para harcıyordu
Trump: Biden Ukrayna’ya tam bir aptal gibi para harcıyordu
ABD Başkanı Trump, selefi Biden'ı Ukrayna'ya aşırı para harcamakla suçladı.
ABD lideri Donald Trump, Ukrayna'ya mali yardımı keserek artık boşuna büyük paralar kaybetmediklerini söyledi.Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, "Biz Biden döneminde olduğu gibi para kaybetmiyoruz. O, bir aptal gibi para harcıyordu" ifadesini kullandı.Başkan, Ukrayna çatışmasında para kaybetmemek için NATO'ya silah sattığını, örgütün de bu silahın bir kısmını Ukrayna'ya verdiğini söyledi.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oyun' olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
Trump: Biden Ukrayna’ya tam bir aptal gibi para harcıyordu

09:49 23.12.2025 (güncellendi: 09:59 23.12.2025)
ABD Başkanı Trump, selefi Biden’ı Ukrayna’ya aşırı para harcamakla suçladı.
ABD lideri Donald Trump, Ukrayna’ya mali yardımı keserek artık boşuna büyük paralar kaybetmediklerini söyledi.
Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, “Biz Biden döneminde olduğu gibi para kaybetmiyoruz. O, bir aptal gibi para harcıyordu” ifadesini kullandı.
Başkan, Ukrayna çatışmasında para kaybetmemek için NATO’ya silah sattığını, örgütün de bu silahın bir kısmını Ukrayna’ya verdiğini söyledi.
Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
