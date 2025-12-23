https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/trump-biden-ukraynaya-tam-bir-aptal-gibi-para-harciyordu-1102084518.html
Trump: Biden Ukrayna’ya tam bir aptal gibi para harcıyordu
Sputnik Türkiye
23.12.2025
2025-12-23T09:49+0300
2025-12-23T09:49+0300
2025-12-23T09:59+0300
ABD lideri Donald Trump, Ukrayna’ya mali yardımı keserek artık boşuna büyük paralar kaybetmediklerini söyledi.Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, “Biz Biden döneminde olduğu gibi para kaybetmiyoruz. O, bir aptal gibi para harcıyordu” ifadesini kullandı.Başkan, Ukrayna çatışmasında para kaybetmemek için NATO’ya silah sattığını, örgütün de bu silahın bir kısmını Ukrayna’ya verdiğini söyledi.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
09:49 23.12.2025 (güncellendi: 09:59 23.12.2025)
