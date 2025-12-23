https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/abdden-pasifikte-yeni-saldiri-bir-uyusturucu-teroristi-olduruldu-1102083349.html
ABD’den Pasifik’te yeni saldırı: Bir ‘uyuşturucu teröristi’ öldürüldü
ABD Güney Komutanlığı’nın (USSOUTHCOM) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamaya göre, Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir gemiye düzenlenen saldırı sonucu bir kişi öldürüldü.Açıklamada, “22 Aralık'ta, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, ‘Güney Mızrağı’ Ortak Görev Gücü, uluslararası sularda, terör örgütüne ait bir gemiye yönelik ölümcül kinetik saldırı düzenledi” ifadesi kullanıldı.Komutanlığının verdiği bilgiye göre istihbarat, geminin Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını doğruladı.Operasyon sırasında, bir “erkek uyuşturucu teröristi” öldürüldüğü aktarılırken hiçbir ABD askerinin zarar görmediği kaydedildi.ABD, son birkaç aydır, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemileri imha etmek için defalarca askeri güç kullandı. Washington, bu tür operasyonların uluslararası suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını iddia ediyor.
ABD’den Pasifik’te yeni saldırı: Bir ‘uyuşturucu teröristi’ öldürüldü
08:53 23.12.2025 (güncellendi: 09:12 23.12.2025)
