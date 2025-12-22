https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/abd-medyasi-trump-altin-filo-plani-kapsaminda-yeni-savas-gemisini-duyuracak-1102078023.html
ABD medyası: Trump, 'Altın Filo' planı kapsamında yeni savaş gemisini duyuracak
Wall Street Journal'a göre ABD Başkanı Donald Trump, Arleigh Burke sınıfı muhriplerin yerini alması planlanan ve yaklaşık 5 milyar dolara mal olması beklenen...
Wall Street Journal'ın yetkililere dayandırarak bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 'Altın Filo'sunun bir parçası olarak yeni bir savaş gemisini duyuracak.Trump'ın günün ilerleyen saatlerinde Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Deniz Kuvvetleri Bakanı John Phelan ile birlikte bir konuşma yapması bekleniyor. Phelan Cuma günü, 2028'de denize indirilmesi planlanan yeni bir fırkateyn sınıfının ve aralarında tanker ve nakliye gemilerinin de bulunduğu en az 49 yeni destek gemisinin inşasını duyurdu.Raporda yer alan eski Tümamiral Mark Montgomery'nin açıklamasına göre, yeni savaş gemisi, ABD Donanması'nda yaygın olarak kullanılan Arleigh Burke sınıfı muhriplerin yerini alacak ve geliştirilmiş bir tasarımla, tahmini 5 milyar dolarlık bir maliyetle hayata geçirilecek.Wall Street Journal'ın aktardığına göre Montgomery, "Çin tehdidine karşı öldürücülük sağlamak üzere optimize edilmemiş gemilere ihtiyacımız yok. Bunların odak noktası bu değil; odak noktaları, başkanın bir savaş gemisinin havalı görünen bir gemi olduğu imajı" dedi.Bir başka ABD yetkilisi Wall Street Journal’a Donanma’nın ilk gemi gövdesini 2030 yılında satın almayı planladığını söyledi.Rapora göre, Trump'ın Altın Filosu genel olarak, daha güçlü uzun menzilli füzelerle (muhtemelen hipersonik füzeler) donatılmış birkaç büyük savaş gemisinin yanı sıra çok sayıda yeni küçük fırkateynden oluşacak. Raporda ayrıca, ABD Donanmasının şu anda emrinde 287 gemi bulunduğu belirtildi.
