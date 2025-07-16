https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-sile-belediye-baskani-ozgur-kabadayi-gorevden-uzaklastirildi-1097920971.html
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T10:57+0300
2025-07-16T10:57+0300
2025-07-16T11:05+0300
poli̇ti̇ka
özgür kabadayı
şile
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097761006_0:16:652:383_1920x0_80_0_0_d12851288391322fd433ae88ef1b87ec.jpg
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırıldı.
şile
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097761006_0:0:652:489_1920x0_80_0_0_c42332a3b4f9b743b71ac9508f6cab6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp'li şile belediye başkanı özgür kabadayı görevden uzaklaştırıldı
chp'li şile belediye başkanı özgür kabadayı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
10:57 16.07.2025 (güncellendi: 11:05 16.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.
Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırıldı.