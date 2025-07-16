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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
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Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T10:57+0300
2025-07-16T11:05+0300
poli̇ti̇ka
özgür kabadayı
şile
tutuklama
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Rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırıldı.
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chp'li şile belediye başkanı özgür kabadayı görevden uzaklaştırıldı
chp'li şile belediye başkanı özgür kabadayı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

10:57 16.07.2025 (güncellendi: 11:05 16.07.2025)
© Fotoğraf : Özgür Kabadayı sosyal medyaÖzgür Kabadayı
Özgür Kabadayı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Fotoğraf : Özgür Kabadayı sosyal medya
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Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.

Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırıldı.
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