İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırıldı.