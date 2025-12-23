Lavrov: El-Anani’nin UNESCO başkanlık seçimlerini kazanması umut verici bir işaret

Son yıllarda, diğer uluslararası kuruluşlarda da olduğu gibi Batılı meslektaşlarımız, UNESCO'nun çalışmalarını siyasallaştırmak ve gündemini Ukrayna merkezli hale getirmek için ellerinden geleni yaptı. Çifte standartlar açıkça ortada. Söz konusu çifte standartlar, Yürütme Kurulu'nun Kırım ve Ukrayna ile ilgili Rusya karşıtı kararlar almasında da açıkça ortaya çıkıyor, bu kararlar kuruluşun yetki alanının çok ötesine geçiyor.