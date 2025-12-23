https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/lavrov-el-ananinin-unesco-baskanlik-secimlerini-kazanmasi-umut-verici-bir-isaret-1102091574.html
Lavrov: El-Anani’nin UNESCO başkanlık seçimlerini kazanması umut verici bir işaret
Lavrov: El-Anani’nin UNESCO başkanlık seçimlerini kazanması umut verici bir işaret
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, UNESCO Genel Direktörlüğü'ne, örgütün siyasetten arındırılması taraftarı olan Mısırlı el-Anani’nin seçilmesini umut verici bir... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T13:15+0300
2025-12-23T13:15+0300
2025-12-23T13:35+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
unesco
halid el-anani
batı
ukrayna
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_e803f9cbc102822a53c10fd75fcd92e2.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın UNESCO Komisyonu toplantısında, UNESCO Genel Direktörlüğü'ne Mısır’ın eski Turizm ve Eski Eserler Bakanı Halid el-Anani’nin seçilmesini değerlendirdi.Lavrov, “Mısır temsilcisi Halid El-Anani'nin yeni Genel Direktör seçiminde ezici bir zafer kazanmasını umut verici bir işaret olarak değerlendiriyoruz. El-Anani, seçim kampanyası sırasında, UNESCO'yu öncelikle faaliyetlerini siyasetten arındırarak reform etmeyi savundu. Yani, Mısırlı meslektaşımızdan önce bu görevi yürüten Fransız Genel Direktörün mirasını reform etmek” ifadesini kullandı.Yeni Genel Direktörün, üye ülkelerin örgütün yönetimindeki rolünü güçlendirme ve mali şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlama konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Rus Bakan, şunu dedi:Lavrov'un açıklamasından diğer öne çıkan maddeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1102089697.html
rusya
batı
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_158:0:1157:749_1920x0_80_0_0_ba294911760586c1627e9a74e75d2ec3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, sergey lavrov, unesco, halid el-anani, batı, ukrayna, abd
rusya, sergey lavrov, unesco, halid el-anani, batı, ukrayna, abd
Lavrov: El-Anani’nin UNESCO başkanlık seçimlerini kazanması umut verici bir işaret
13:15 23.12.2025 (güncellendi: 13:35 23.12.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, UNESCO Genel Direktörlüğü'ne, örgütün siyasetten arındırılması taraftarı olan Mısırlı el-Anani’nin seçilmesini umut verici bir işaret olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın UNESCO Komisyonu toplantısında, UNESCO Genel Direktörlüğü'ne Mısır’ın eski Turizm ve Eski Eserler Bakanı Halid el-Anani’nin seçilmesini değerlendirdi.
Lavrov, “Mısır temsilcisi Halid El-Anani'nin yeni Genel Direktör seçiminde ezici bir zafer kazanmasını umut verici bir işaret olarak değerlendiriyoruz. El-Anani, seçim kampanyası sırasında, UNESCO'yu öncelikle faaliyetlerini siyasetten arındırarak reform etmeyi savundu. Yani, Mısırlı meslektaşımızdan önce bu görevi yürüten Fransız Genel Direktörün mirasını reform etmek” ifadesini kullandı.
Yeni Genel Direktörün, üye ülkelerin örgütün yönetimindeki rolünü güçlendirme ve mali şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlama konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Rus Bakan, şunu dedi:
Son yıllarda, diğer uluslararası kuruluşlarda da olduğu gibi Batılı meslektaşlarımız, UNESCO'nun çalışmalarını siyasallaştırmak ve gündemini Ukrayna merkezli hale getirmek için ellerinden geleni yaptı. Çifte standartlar açıkça ortada. Söz konusu çifte standartlar, Yürütme Kurulu'nun Kırım ve Ukrayna ile ilgili Rusya karşıtı kararlar almasında da açıkça ortaya çıkıyor, bu kararlar kuruluşun yetki alanının çok ötesine geçiyor.
Lavrov'un açıklamasından diğer öne çıkan maddeler:
Batı, son yıllarda, gündemi Ukraynalılaştırmak için mümkün olan her şeyi yaptı;
UNESCO Yürütme Kurulu'nun Rusya karşıtı kararları, çifte standartların bir tezahürü.
Rusya, yeni UNESCO Genel Direktörünün gecikmeden hataları düzeltmeye başlamasını bekliyor.
Rusya'nın UNESCO Dünya Mirası listesindeki yerlerin sayısı 34'e çıktı.
ABD henüz UNESCO'ya olan milyonlarca dolarlık borcunu ödemedi.