Pasta yedikten sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin ailesi: Peşini bırakmayacağız

Ağrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan ve arkadaşları tarafından 2 Aralık'ta yapılan doğum günü kutlamasında yediği pasta nedeniyle hayatını kaybeden Remziye Horuz'un cenazesi dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine toprağa verildi.Taziyeleri kabul eden genç kızın ailesi sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Ağabey Ahmet Horuz, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:Abla Fatma Horuz da acılarının çok büyük olduğunu söyleyerek ve adaletin yerini bulmasını istedi. Fatma Horuz "Emniyet güçlerinden ve yetkililerden bu olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.Ağrı'da 2 Aralık'ta pastaneye giden iki öğrenci iddiaya göre arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi vermişti. Bu pastayla kutlanan doğum günü sonrası rahatsızlanan Remziye Horuz tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık'ta yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 pastane çalışanı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
22:00 23.12.2025 (güncellendi: 22:01 23.12.2025)
Yediği pasta sonrası Yumurta alerjisi nedeniyle yaşamını yitiren Remziye Horuz'un cenazesi toprağa verildi. Açıklamalarda bulunan aile üyeleri genç kızın ölümüne sebep olan her kimse peşini bırakmayacaklarını ifade etti.
Ağrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan ve arkadaşları tarafından 2 Aralık'ta yapılan doğum günü kutlamasında yediği pasta nedeniyle hayatını kaybeden Remziye Horuz'un cenazesi dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine toprağa verildi.
Taziyeleri kabul eden genç kızın ailesi sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Ağabey Ahmet Horuz, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:
Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bu olayda kardeşimin ölümüne sebep olan her kimse, iğne ucu kadar bir hatası ya da suçu varsa bunun peşini bırakmayacağız. Adalete inancımız sonsuz. Bu işi hiçbir zaman bırakmayacağız, sadece adalet istiyoruz.
Abla Fatma Horuz da acılarının çok büyük olduğunu söyleyerek ve adaletin yerini bulmasını istedi. Fatma Horuz "Emniyet güçlerinden ve yetkililerden bu olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.
Ağrı'da 2 Aralık'ta pastaneye giden iki öğrenci iddiaya göre arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi vermişti. Bu pastayla kutlanan doğum günü sonrası rahatsızlanan Remziye Horuz tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.
Olaya ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 pastane çalışanı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.