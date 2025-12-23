https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/napoli-italya-super-kupasini-ucuncu-kez-kazandi-1102079475.html

Napoli, İtalya Süper Kupası’nı üçüncü kez kazandı

İtalya Süper Kupası finalinde Napoli, Bologna'yı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan karşılaşmada Napoli'ye...

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Napoli ve Bologna İtalya Süper Kupası için karşı karşıya geldi.Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Napoli, ilk yarının 39. dakikasında Neres’in ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti. İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, 57. dakikada yine Neres’in attığı golle farkı ikiye çıkardı.Rakibine net pozisyon şansı tanımayan Napoli, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak İtalya Süper Kupası’nı 1990 ve 2014 yıllarının ardından üçüncü kez müzesine götürdü. Bologna ise finalde etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen skoru değiştirecek fırsatları değerlendiremedi.

