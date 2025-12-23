Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/meteorolojiden-uclu-uyari-saganak-kar-yagisi-ve-sis-etkili-olacak-1102080465.html
Meteoroloji'den üçlü uyarı: Sağanak, kar yağışı ve sis etkili olacak
Meteoroloji'den üçlü uyarı: Sağanak, kar yağışı ve sis etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul ve çevrelerinde sağanak etkili olacak. Batı... 23.12.2025
2025-12-23T07:01+0300
2025-12-23T07:01+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093625807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8ef5d7c43a55441187631501f28a6f5.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 ARalık Salı günü hava durumu tahminlere göre, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Sıcaklık 3 derece yükseliyorHava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece pus, yer yer sis görülebilir.EGEGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.AKDENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.İÇ ANADOLUGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimlerde yağmur, kuzeydoğuda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sabah ve gece pus ve sis görülebilir.BATI KARADENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimler ve Sinop çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir. Sabah ve gece pus ve sis etkili olabilir.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz’de aralıklı yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.DOĞU ANADOLUGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel durum: Parçalı bulutlu. Kuzey kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
Meteoroloji'den üçlü uyarı: Sağanak, kar yağışı ve sis etkili olacak

07:01 23.12.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul ve çevrelerinde sağanak etkili olacak. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun yük yerlerinde kar yağışı etkili olurken Marmara ve iç bölgelerde sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 ARalık Salı günü hava durumu tahminlere göre, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklık 3 derece yükseliyor

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece pus, yer yer sis görülebilir.
Bursa – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İzmir – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Muğla – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
Adana – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimlerde yağmur, kuzeydoğuda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
Ankara – 7°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Eskişehir – 7°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Kayseri – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimler ve Sinop çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir. Sabah ve gece pus ve sis etkili olabilir.
Bolu – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Düzce – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz’de aralıklı yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
Amasya – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Rize – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Trabzon – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
Erzurum – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel durum: Parçalı bulutlu. Kuzey kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
Batman – 13°C – Parçalı bulutlu
Diyarbakır – 11°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep – 11°C – Parçalı bulutlu
Mardin – 10°C – Parçalı bulutlu
