Meteoroloji'den üçlü uyarı: Sağanak, kar yağışı ve sis etkili olacak

Meteoroloji'den üçlü uyarı: Sağanak, kar yağışı ve sis etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 ARalık Salı günü hava durumu tahminlere göre, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Sıcaklık 3 derece yükseliyorHava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece pus, yer yer sis görülebilir.EGEGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.AKDENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.İÇ ANADOLUGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimlerde yağmur, kuzeydoğuda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sabah ve gece pus ve sis görülebilir.BATI KARADENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimler ve Sinop çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir. Sabah ve gece pus ve sis etkili olabilir.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz’de aralıklı yağmur bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.DOĞU ANADOLUGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel durum: Parçalı bulutlu. Kuzey kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.

