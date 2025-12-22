https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/zemheri-etkisi-basladi-40-gun-surecek-hava-buz-kesecek-1102063097.html

Zemheri etkisi başladı: 40 gün sürecek, hava buz kesecek

Zemheri etkisi başladı: 40 gün sürecek, hava buz kesecek

Sputnik Türkiye

Kara kış olarak bilinen zemheri soğukları bugün başladı. 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T17:13+0300

2025-12-22T17:13+0300

2025-12-22T17:14+0300

yaşam

meteoroloji

zemheri

kış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098908413_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ada1a6b9b888c28bf917d1ccf72b60b.jpg

Halk arasında “kara kış” olarak bilinen zemheri soğukları 22 Aralık itibarıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek.Tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzeyinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.İstanbul'a kar geliyorZemheriyle birlikte İstanbul’da da soğuk hava etkisini artıracak. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kentte ilerleyen günlerde kar yağışı ihtimali güçlenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.Doğu buz kesecekDoğu Anadolu’da ise soğuk hava çok daha sert hissedilecek. Kars ve Ardahan’da hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölgede kuvvetli ayaz ve don uyarısı yapıldı.Kuvvetli yağış ve don uyarısıMeteoroloji, özellikle Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini bildirirken; kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.Zemheri başladı: 40 gün sürecekZemheri soğuklarının 30 Ocak’a kadar etkili olması beklenirken, uzmanlar bu süreçte ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.Zemheri ne demek, kaç gün sürer?Zemheri kelimesi kış mevsiminin en soğuk ve sert dönemini tanımlamak için kullanılıyor. Eski dilde kış anlamında da kullanılan ''Zemheri'' halk arasında karakış olarak biliniyor. Zemheri dönemi yaklaşık 40 gün sürerken bu dönem boyunca sıcaklık dalgalanmaları meydana geliyor.Halk arasında zemheriZemheri, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir. Halk arasında: "Karakış" olarak adlandırılır.Eski inanışlara göre, bu dönemde doğa en sert yüzünü gösterir. Birçok kişi zemheri döneminde hazırlıklarını tamamlar ve evlerini soğuk havaya karşı koruma altına alır.Zemheri’nin gelişi neyi ifade ediyor?Zemheri, kışın tam anlamıyla başladığı ve havaların en sert olduğu dönemi işaret eder. Özellikle çiftçiler ve doğayla iç içe yaşayan insanlar için zemheri, dikkatli olunması gereken bir dönemdir.Sonuç olarak, zemheri ayı, doğanın sert yüzünü gösterdiği ve dondurucu soğukların başladığı bir dönemdir. Bu dönemde hazırlıklı olmak ve doğanın zorlu koşullarına karşı tedbirli davranmak önemlidir.Zemheri ne demek?Farsça zemherirdeki zem kökü 'soğuk', herir ise 'ortaya çıkan, yapan' demektir. Zem kök unsuru, Farsça zemistan (=kış) sözünde de bulunmaktadır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/batida-saganak-ve-kar-doguda-ise-buzlanma-ve-sis-etkili-olacak-1102035909.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zemheri etkisi başladı: 40 gün sürecek, hava buz kesecek, zemheri ne demek, zemheri başladı mı