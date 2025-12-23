https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/mersinde-okul-mudurunu-vuran-12-yasindaki-ogrenci-ile-babasi-tutuklandi-1102078508.html

Mersin'de okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrenci ile babası tutuklandı

Mersin'de okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrenci ile babası tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul müdürünü tüfekle ağır yaralayan 12 yaşındaki çocuk 'öldürmeye teşebbüs' çocuğun babasıysa 'azmettirme' suçundan tutuklandı... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-23T00:09+0300

2025-12-23T00:09+0300

2025-12-23T00:13+0300

türki̇ye

mersin

tüfek

saldırı

öğrenci

okul müdürü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102078642_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ae49d4b8e1cb9069420ac7c82ffc7321.jpg

Anamur'da Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya tüfekle ateş etti.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.Jandarma ekipleri olayın ardından öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan öğrenci M.K. ve babası Y.K. adliyeye götürüldü.Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası Y.K. ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, çocuk ve babasının üzerine atılı suçlardan tutuklanmalarına hükmetti.Ağır yaralanan 39 yaşındaki okul müdürü Kara, olayın hemen ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara, yoğun bakıma alındı.Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/mersinde-akil-almaz-olay-12-yasindaki-ogrenci-okul-mudurunu-vurdu--1102044879.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, tüfek, saldırı, öğrenci, okul müdürü