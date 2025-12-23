Mersin'de okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrenci ile babası tutuklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/mersinde-okul-mudurunu-vuran-12-yasindaki-ogrenci-ile-babasi-tutuklandi-1102078508.html
Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul müdürünü tüfekle ağır yaralayan 12 yaşındaki çocuk 'öldürmeye teşebbüs' çocuğun babasıysa 'azmettirme' suçundan tutuklandı... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
00:09 23.12.2025 (güncellendi: 00:13 23.12.2025)
Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul müdürünü tüfekle ağır yaralayan 12 yaşındaki çocuk 'öldürmeye teşebbüs' çocuğun babasıysa 'azmettirme' suçundan tutuklandı. Okul müdürünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Anamur'da Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Jandarma ekipleri olayın ardından öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan öğrenci M.K. ve babası Y.K. adliyeye götürüldü.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası Y.K. ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, çocuk ve babasının üzerine atılı suçlardan tutuklanmalarına hükmetti.
Ağır yaralanan 39 yaşındaki okul müdürü Kara, olayın hemen ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara, yoğun bakıma alındı.
Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.