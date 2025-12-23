Mehmet Yalçın Yılmaz: DEM Parti’nin ‘anadil’ talebi Türkiye’de gerçekleşmez

Anadil hakkı, dünyadaki bütün devletlerde insanların kendi anadilllerini konuşma haklarını temin eden bir Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ne dayanır. Bir başka dili yasaklamak demokratik ve doğru değildir. Devlet dili veya resmi dil dediğimiz temel statünün dışında toplumların içerisinde farklı diller vardır ve bunlar konuşulabilir. Türkiye’de bu noktada bir sorun yok. Türkiye herkesin istediği dili konuşabileceği bir alan. Türkiye’de sadece resmi kurumlarda ki özellikle eğitim süreçlerinde bir dil üzerinden iletişim ve halkın bütünleşmesi sağlanmıştır. Burada DEM Parti’nin özellikle yaptığı hata şu. Eğitimde anadil tartışmasını talep ediyor. Anadilde eğitim derken biz dünya litarütüründe şunu görüyoruz. Anadilinde tarih, coğrafya, matematik gibi dersleri çocuğun öğrenmesini istiyorlar. Bu son derece yanlış ve Türkiye’de gerçekleşmeyecek bir talep. Türkiye’de siyaset yapmak değil Kürt halkının ülkenin genel bütününe katılımını imkansız kılmak istiyorlar. Şırnak için biz Kürtçe bilen bir göz doktoru mu bulacağız? Bunlar ne yazık ki Avrupa’dan ithal görüşler. Anadilde eğitim kavramını kullanırken aslında bunun ne olduğunu bilmedikleri gibi çocukların da önünü kesiyorlar. Böyle bir sistemde yetişen çocuk Türkiye’nin iyi üniversitelerine girebilir mi? Aslında Kürt gençlerinin geleceğini karartmak ve onların ülkenin temel eğitim sisteminden ayrışmasını istemek, Kürtler için siyaset yapmak değil, aleyhine siyaset yapmak anlamına gelir.