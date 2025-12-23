Türkiye
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
Mehmet Yalçın Yılmaz: DEM Parti’nin ‘anadil’ talebi Türkiye’de gerçekleşmez
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
Akademisyen Mehmet Yalçın, Terörsüz Türkiye gündeminde DEM Parti’nin taleplerini yorumladı. Anadilde eğitim talebini eleştiren Yılmaz, istenilenin neden yapılamayacağını örneklerle açıkladı.Mehmet Yalçın Yılmaz, şunları söyledi:
10:46 23.12.2025
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Akademisyen Mehmet Yalçın, Terörsüz Türkiye gündeminde DEM Parti’nin taleplerini yorumladı. Anadilde eğitim talebini eleştiren Yılmaz, istenilenin neden yapılamayacağını örneklerle açıkladı.
Mehmet Yalçın Yılmaz, şunları söyledi:
Anadil hakkı, dünyadaki bütün devletlerde insanların kendi anadilllerini konuşma haklarını temin eden bir Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ne dayanır. Bir başka dili yasaklamak demokratik ve doğru değildir. Devlet dili veya resmi dil dediğimiz temel statünün dışında toplumların içerisinde farklı diller vardır ve bunlar konuşulabilir. Türkiye’de bu noktada bir sorun yok. Türkiye herkesin istediği dili konuşabileceği bir alan. Türkiye’de sadece resmi kurumlarda ki özellikle eğitim süreçlerinde bir dil üzerinden iletişim ve halkın bütünleşmesi sağlanmıştır. Burada DEM Parti’nin özellikle yaptığı hata şu. Eğitimde anadil tartışmasını talep ediyor. Anadilde eğitim derken biz dünya litarütüründe şunu görüyoruz. Anadilinde tarih, coğrafya, matematik gibi dersleri çocuğun öğrenmesini istiyorlar. Bu son derece yanlış ve Türkiye’de gerçekleşmeyecek bir talep. Türkiye’de siyaset yapmak değil Kürt halkının ülkenin genel bütününe katılımını imkansız kılmak istiyorlar. Şırnak için biz Kürtçe bilen bir göz doktoru mu bulacağız? Bunlar ne yazık ki Avrupa’dan ithal görüşler. Anadilde eğitim kavramını kullanırken aslında bunun ne olduğunu bilmedikleri gibi çocukların da önünü kesiyorlar. Böyle bir sistemde yetişen çocuk Türkiye’nin iyi üniversitelerine girebilir mi? Aslında Kürt gençlerinin geleceğini karartmak ve onların ülkenin temel eğitim sisteminden ayrışmasını istemek, Kürtler için siyaset yapmak değil, aleyhine siyaset yapmak anlamına gelir.
