Karadağ'dan yeni karar: Türkiye için 'vizesiz' seyahat hakkı geri geliyor

Bir süre önce Türkiye'ye vize kararı alan Karadağ bu kararını geri aldı ve Türkiye için vizesiz seyahat hakkını yeniden yürürlüğe koydu. 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden yürürlüğe koydu. Uygulamada değişikliklere gidilirken vizesiz kalış süresini ise 90 günden 30 güne indirildi. Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Karadağ'ın Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceğini açıkladı. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması bekleniyorKalma süresini 30 güne indirdiKaradağ, Türk vatandaşlarına yönelik bir süre önce askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu.Karadağ hükümetinin resmi internet sitesindeki açıklamada, alınan karar gereği Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize uygulamasının sona erdirildiği ancak vizesiz kalış süresinin 90 günden 30 güne düşürüldüğü belirtildi. Kararın, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) vize politikasıyla uyum süreci kapsamında alındığı belirtildi. Açıklamada, hükümetin Türk makamlarıyla işbirliğini geliştirdiği, güvenlik ve göç kontrollerinin sıkılaştırıldığı kaydedildi.Bu hafta içerisinde başlayacakTürk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verilmesi ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı konusunda Ankara'yı bilgilendirdi.Ne olmuştu?Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmıştı. Podgoritsa Yüksek Mahkemesi ise başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

