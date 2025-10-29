https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/vize-uygulamasi-yarin-baslayacak-karadag-bileti-olanlar-ne-yapacak-bilet-ucretleri-iade-edilecek-mi-1100591703.html

Vize uygulaması yarın başlayacak: Karadağ bileti olanlar ne yapacak? Bilet ücretleri iade edilecek mi?

Karadağ’da yaşanan gelişmelerin ardından, Türk vatandaşlarının yarından itibaren vizeye tabi tutulacak olması üzerine Türk Hava Yolları (THY) yolcularını bilgilendirdi. Karadağ’a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındığı açıklandı. Biletler ne zamana kadar iade edilecek? Kimler Karadağ'a vizesiz girebilir?THY’nin duyurusunda, Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının 30 Ekim 2025’ten itibaren Karadağ’a yapacakları seyahatlerde vize uygulamasına tabi olacağı belirtildi.Kimler Karadağ'a vizesiz girebilecek?Açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ’da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla, vizesiz olarak Karadağ’a girebileceklerdir. Maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar Karadağ’a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.Bilet ücretleri iade edilecek mi?Açıklamada, alınan karar öncesi Karadağ’a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındığı da değinildi. Açıklamanın devamında şu bilgiler paylaşıldı:

