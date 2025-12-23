Türkiye
Hastane otoparkındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası emniyet harekete geçti: Vale yakalandı
Hastane otoparkındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası emniyet harekete geçti: Vale yakalandı
İstanbul Maltepe'de bir hastanenin otoparkında görevlinin drift attığı görüntüler sonrası başlatılan incelemede söz konusu kişiye 48 bin lira para cezası... 23.12.2025
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'deki hastane otoparkında görevli bir kişinin otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma gerçekleştirdi.Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 20 yaşındaki M.S.M'yi yakaladı.Sürücüye, 'drift atmak',' taşıt yollarında, yayaları ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' ile 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden 48 bin 378 lira para cezası kesildi.Aynı zamanda ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.S.M, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.
01:43 23.12.2025 (güncellendi: 02:33 23.12.2025)
İstanbul Maltepe'de bir hastanenin otoparkında görevlinin drift attığı görüntüler sonrası başlatılan incelemede söz konusu kişiye 48 bin lira para cezası uygulandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'deki hastane otoparkında görevli bir kişinin otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 20 yaşındaki M.S.M'yi yakaladı.
Sürücüye, 'drift atmak',' taşıt yollarında, yayaları ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' ile 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden 48 bin 378 lira para cezası kesildi.
Aynı zamanda ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.S.M, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.
