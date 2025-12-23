https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/hastane-otoparkindaki-goruntulerin-sosyal-medyada-paylasilmasi-sonrasi-emniyet-harekete-gecti-vale-1102079584.html
Hastane otoparkındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası emniyet harekete geçti: Vale yakalandı
Hastane otoparkındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası emniyet harekete geçti: Vale yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de bir hastanenin otoparkında görevlinin drift attığı görüntüler sonrası başlatılan incelemede söz konusu kişiye 48 bin lira para cezası... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T01:43+0300
2025-12-23T01:43+0300
2025-12-23T02:33+0300
drift
türki̇ye
maltepe
vale
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/15/1060194205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6142f0bd5854dabca2c0c1e9af24636.jpg
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'deki hastane otoparkında görevli bir kişinin otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma gerçekleştirdi.Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 20 yaşındaki M.S.M'yi yakaladı.Sürücüye, 'drift atmak',' taşıt yollarında, yayaları ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' ile 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden 48 bin 378 lira para cezası kesildi.Aynı zamanda ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.S.M, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/mersinde-okul-mudurunu-vuran-12-yasindaki-ogrenci-ile-babasi-tutuklandi-1102078508.html
türki̇ye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/15/1060194205_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_27bfdbdba04982f9b16adab296a5ae13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
drift, maltepe, vale, hastane
drift, maltepe, vale, hastane
Hastane otoparkındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası emniyet harekete geçti: Vale yakalandı
01:43 23.12.2025 (güncellendi: 02:33 23.12.2025)
İstanbul Maltepe'de bir hastanenin otoparkında görevlinin drift attığı görüntüler sonrası başlatılan incelemede söz konusu kişiye 48 bin lira para cezası uygulandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'deki hastane otoparkında görevli bir kişinin otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 20 yaşındaki M.S.M'yi yakaladı.
Sürücüye, 'drift atmak',' taşıt yollarında, yayaları ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' ile 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden 48 bin 378 lira para cezası kesildi.
Aynı zamanda ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.S.M, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.