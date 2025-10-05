https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/israil-basini-duyurdu-greta-thunberg-yarin-yunan-vatandaslari-ile-birlikte-sinir-disi-edilecek-1099938730.html
İsrail basını duyurdu: Greta Thunberg yarın Yunan vatandaşları ile birlikte sınır dışı edilecek
Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in yarın Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla sınır dışı edileceği... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail'in i24News kanalı Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ekipte bulunan İsveçli aktivist Thunberg'in yarın İsrail'den sınır dışı edileceğini aktarıdı.Kanalın haberine göre İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderilecek.Yunanistan'a gidecek uçakla toplamda 165 aktivist olacak. Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla cumartesi günü 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini anlatmıştu.
İsrail'in i24News kanalı Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ekipte bulunan İsveçli aktivist Thunberg'in yarın İsrail'den sınır dışı edileceğini aktarıdı.
Kanalın haberine göre İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderilecek.
Yunanistan'a gidecek uçakla toplamda 165 aktivist olacak.
Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla cumartesi günü 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.
Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini anlatmıştu.