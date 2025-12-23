Eski Pentagon yetkilisi Bryen: Zelenskiy’in uzlaşmaz tavrı, Rusya ve ABD’yi birbirine yaklaştırabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/eski-pentagon-yetkilisi-bryen-zelenskiyin-uzlasmaz-tavri-rusya-ve-abdyi-birbirine-yaklastirabilir-1102087475.html

ABD’nin Eski Savunma Bakan Yardımcısı ve güvenlik stratejisi ve teknolojisi alanında önde gelen bir uzman olan Stephen Bryen, Weapons and Strategy için kaleme aldığı yazıda, Vladimir Zelenskiy’in toprak sorununun çözümünden kaçarak Rusya ve ABD’yi, Ukrayna olmadan çözüm aramaya iteceğini savundu.Bryen, “Zelenskiy, toprak sorunlarını çözmekten kaçınarak, paradoksal bir şekilde Rusya ve ABD'nin Ukrayna dışında başka yollara başvurarak barışa ulaşmalarına yardımcı olacak bir sonucu teşvik ediyor” ifadesini kullandı.Halihazırda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin aktif olarak görüşüldüğü belirtilen yazıda, gelecekte stratejik güvenlik konularının da ele alınacağı ifade edildi.Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, geçen hafta yaptığı açıklamada, savaş kışkırtıcılarının Miami’deki ABD-Rusya müzakerelerine engel olamadığını dile getirmişti.Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin’deki görüşmenin çok kapsamlı olduğunu belirterek Rusya ve ABD arasındaki temasların devam edeceğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Rus ordusunun savaş alanındaki başarılarının görüşmelerin seyrini ve niteliğini olumlu yönde etkilediğini kaydetmişti.

