Donald Trump'tan 'Önce Amerika' hamlesi: Onlarca diplomat geri çağrılıyor

23.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, 'Önce Amerika' politikası doğrultusunda büyükelçilikleri yeniden yapılandırmak için onlarca kariyer diplomatını ve büyükelçiyi görevden aldı. Yetkililer, büyükelçilerin başkanın kişisel temsilcileri olduğunu ve bu hamlenin her yönetimde görülen standart bir süreç olduğunu belirtti.Konuyla ilgili Amerikan Dış Hizmet Derneği (AFSA), yaptığı açıklamada, Biden yönetimi sırasında atanmış 'birçok kariyer diplomatına' hiçbir açıklama yapılmadan 15 veya 16 Ocak'a kadar görevlerinden ayrılmalarının telefonla bildirildiğine dair 'güvenilir raporlar' aldıklarını belirtti.Afrika ve Asya ülkeleri ön plandaGeri çağrılan diplomatlar arasında Afrika, Asya ve Avrupa'daki birçok ülkenin büyükelçileri yer alıyor. Özellikle Nijerya, Nijer, Senegal ve Uganda gibi Afrika ülkeleri ile Filipinler ve Vietnam gibi Asya ülkeleri öne çıkıyor. Mısır, Ermenistan ve Slovakya da etkilenen ülkeler arasında.Demokratlardan 'ABD'yi zayıflatır' eleştirisiDemokrat siyasetçiler, bu hamleye sert tepki gösterdi. Bir senatör, nitelikli büyükelçilerin görevden alınmasını "ABD liderliğini Çin ve Rusya'ya teslim etmek" olarak nitelendirdi ve bunun ülkeyi "daha az güvenli, daha az güçlü ve daha az müreffeh" hale getireceğini savundu. Görevden alınan diplomatların Washington'da başka görevlere atanacağı bildirildi.

