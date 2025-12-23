Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/donald-trumptan-once-amerika-hamlesi-onlarca-diplomat-geri-cagriliyor-1102128943.html
Donald Trump'tan 'Önce Amerika' hamlesi: Onlarca diplomat geri çağrılıyor
Donald Trump'tan 'Önce Amerika' hamlesi: Onlarca diplomat geri çağrılıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, 'Önce Amerika' politikası kapsamında onlarca kariyer diplomatını ve büyükelçiyi görevden alarak geri çağırdı. Hamle, başta Afrika olmak... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T18:07+0300
2025-12-23T18:23+0300
dünya
abd
donald trump
asya
afrika
diplomat
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png
ABD Başkanı Donald Trump, 'Önce Amerika' politikası doğrultusunda büyükelçilikleri yeniden yapılandırmak için onlarca kariyer diplomatını ve büyükelçiyi görevden aldı. Yetkililer, büyükelçilerin başkanın kişisel temsilcileri olduğunu ve bu hamlenin her yönetimde görülen standart bir süreç olduğunu belirtti.Konuyla ilgili Amerikan Dış Hizmet Derneği (AFSA), yaptığı açıklamada, Biden yönetimi sırasında atanmış 'birçok kariyer diplomatına' hiçbir açıklama yapılmadan 15 veya 16 Ocak'a kadar görevlerinden ayrılmalarının telefonla bildirildiğine dair 'güvenilir raporlar' aldıklarını belirtti.Afrika ve Asya ülkeleri ön plandaGeri çağrılan diplomatlar arasında Afrika, Asya ve Avrupa'daki birçok ülkenin büyükelçileri yer alıyor. Özellikle Nijerya, Nijer, Senegal ve Uganda gibi Afrika ülkeleri ile Filipinler ve Vietnam gibi Asya ülkeleri öne çıkıyor. Mısır, Ermenistan ve Slovakya da etkilenen ülkeler arasında.Demokratlardan 'ABD'yi zayıflatır' eleştirisiDemokrat siyasetçiler, bu hamleye sert tepki gösterdi. Bir senatör, nitelikli büyükelçilerin görevden alınmasını "ABD liderliğini Çin ve Rusya'ya teslim etmek" olarak nitelendirdi ve bunun ülkeyi "daha az güvenli, daha az güçlü ve daha az müreffeh" hale getireceğini savundu. Görevden alınan diplomatların Washington'da başka görevlere atanacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/arnavutlukta-yolsuzluk-protestolari-basbakanlik-binasina-saldiri-1102128022.html
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_41:0:704:497_1920x0_80_0_0_227aec0ea8caf6af9c2c921f7e66a122.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, asya, afrika, diplomat, avrupa
abd, donald trump, asya, afrika, diplomat, avrupa

Donald Trump'tan 'Önce Amerika' hamlesi: Onlarca diplomat geri çağrılıyor

18:07 23.12.2025 (güncellendi: 18:23 23.12.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Trump, 'Önce Amerika' politikası kapsamında onlarca kariyer diplomatını ve büyükelçiyi görevden alarak geri çağırdı. Hamle, başta Afrika olmak üzere geniş bir coğrafyayı etkiledi.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Önce Amerika' politikası doğrultusunda büyükelçilikleri yeniden yapılandırmak için onlarca kariyer diplomatını ve büyükelçiyi görevden aldı. Yetkililer, büyükelçilerin başkanın kişisel temsilcileri olduğunu ve bu hamlenin her yönetimde görülen standart bir süreç olduğunu belirtti.
Konuyla ilgili Amerikan Dış Hizmet Derneği (AFSA), yaptığı açıklamada, Biden yönetimi sırasında atanmış 'birçok kariyer diplomatına' hiçbir açıklama yapılmadan 15 veya 16 Ocak'a kadar görevlerinden ayrılmalarının telefonla bildirildiğine dair 'güvenilir raporlar' aldıklarını belirtti.

Afrika ve Asya ülkeleri ön planda

Geri çağrılan diplomatlar arasında Afrika, Asya ve Avrupa'daki birçok ülkenin büyükelçileri yer alıyor. Özellikle Nijerya, Nijer, Senegal ve Uganda gibi Afrika ülkeleri ile Filipinler ve Vietnam gibi Asya ülkeleri öne çıkıyor. Mısır, Ermenistan ve Slovakya da etkilenen ülkeler arasında.

Demokratlardan 'ABD'yi zayıflatır' eleştirisi

Demokrat siyasetçiler, bu hamleye sert tepki gösterdi. Bir senatör, nitelikli büyükelçilerin görevden alınmasını "ABD liderliğini Çin ve Rusya'ya teslim etmek" olarak nitelendirdi ve bunun ülkeyi "daha az güvenli, daha az güçlü ve daha az müreffeh" hale getireceğini savundu.
Görevden alınan diplomatların Washington'da başka görevlere atanacağı bildirildi.
Arnavutluk'ta protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
DÜNYA
Arnavutluk'ta yolsuzluk protestoları: Başbakanlık binasına saldırı
17:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала