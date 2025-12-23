https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/arnavutlukta-yolsuzluk-protestolari-basbakanlik-binasina-saldiri-1102128022.html
Arnavutluk'ta yolsuzluk protestoları: Başbakanlık binasına saldırı
Arnavutluk'ta yolsuzluk protestoları: Başbakanlık binasına saldırı
Sputnik Türkiye
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, başbakan yardımcısı Belinda Balluku'ya yönelik yolsuzluk iddialarının ardından hükümet binasına molotof kokteyli atıldı... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T17:44+0300
2025-12-23T17:44+0300
2025-12-23T17:44+0300
dünya
avrupa
arnavutluk
tiran
başbakanlık
yolsuzluk
protesto
molotof kokteyli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102128431_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7c765918ca4366a95fc90bed470be811.jpg
Arnavutluk'ta, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku ve bazı yetkililer ile özel şirketlere yönelik yolsuzluk iddiaları siyasi gerilimi tırmandırdı. İddiaların ardından başkent Tiran'da toplanan protestocular, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin de bulunduğu hükümet binasına molotof kokteyli attı. Polis, binayı korudu ancak protestocuları geri püskürtmedi.Başbakan yardımcısına yönelik suçlamalarYolsuzluk ve organize suçla mücadeleden sorumlu Özel Savcılık Bürosu, Başbakan Yardımcısı Balluku'ya yönelik soruşturma kapsamında bu hafta parlamentodan dokunulmazlığının kaldırılmasını ve tutuklanmasına izin verilmesini talep etti. Rama'nın partisinin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun oylamayı ne zaman yapacağı henüz net değil.Balluku, aynı zamanda yüz milyonlarca euroluk yol, köprü ve tünel projelerini yöneten Altyapı Bakanlığı'nı da yürütüyor. Savcılık, Balluku'nun bazı özel şirketlere devlet fonlarıyla büyük altyapı projelerinde avantaj sağladığı iddiasıyla suçlandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/israil-savunma-bakani-katz-gazzeden-tamamen-cekilmeyecegiz-kuzeye-yeniden-yerlesecegiz-1102118871.html
arnavutluk
tiran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102128431_66:0:977:683_1920x0_80_0_0_4b627b4f0d727d049ce57b50494a909c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arnavutluk, tiran, protestolar
arnavutluk, tiran, protestolar
Arnavutluk'ta yolsuzluk protestoları: Başbakanlık binasına saldırı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, başbakan yardımcısı Belinda Balluku'ya yönelik yolsuzluk iddialarının ardından hükümet binasına molotof kokteyli atıldı. Protestocular, hükümetin istifasını talep ediyor.
Arnavutluk'ta, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku ve bazı yetkililer ile özel şirketlere yönelik yolsuzluk iddiaları siyasi gerilimi tırmandırdı.
İddiaların ardından başkent Tiran'da toplanan protestocular, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin de bulunduğu hükümet binasına molotof kokteyli attı. Polis, binayı korudu ancak protestocuları geri püskürtmedi.
Başbakan yardımcısına yönelik suçlamalar
Yolsuzluk ve organize suçla mücadeleden sorumlu Özel Savcılık Bürosu, Başbakan Yardımcısı Balluku'ya yönelik soruşturma kapsamında bu hafta parlamentodan dokunulmazlığının kaldırılmasını ve tutuklanmasına izin verilmesini talep etti.
Rama'nın partisinin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun oylamayı ne zaman yapacağı henüz net değil.
Balluku, aynı zamanda yüz milyonlarca euroluk yol, köprü ve tünel projelerini yöneten Altyapı Bakanlığı'nı da yürütüyor.
Savcılık, Balluku'nun bazı özel şirketlere devlet fonlarıyla büyük altyapı projelerinde avantaj sağladığı iddiasıyla suçlandığını duyurdu.