Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/arnavutlukta-yolsuzluk-protestolari-basbakanlik-binasina-saldiri-1102128022.html
Arnavutluk'ta yolsuzluk protestoları: Başbakanlık binasına saldırı
Arnavutluk'ta yolsuzluk protestoları: Başbakanlık binasına saldırı
Sputnik Türkiye
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, başbakan yardımcısı Belinda Balluku'ya yönelik yolsuzluk iddialarının ardından hükümet binasına molotof kokteyli atıldı... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T17:44+0300
2025-12-23T17:44+0300
dünya
avrupa
arnavutluk
tiran
başbakanlık
yolsuzluk
protesto
molotof kokteyli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102128431_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7c765918ca4366a95fc90bed470be811.jpg
Arnavutluk'ta, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku ve bazı yetkililer ile özel şirketlere yönelik yolsuzluk iddiaları siyasi gerilimi tırmandırdı. İddiaların ardından başkent Tiran'da toplanan protestocular, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin de bulunduğu hükümet binasına molotof kokteyli attı. Polis, binayı korudu ancak protestocuları geri püskürtmedi.Başbakan yardımcısına yönelik suçlamalarYolsuzluk ve organize suçla mücadeleden sorumlu Özel Savcılık Bürosu, Başbakan Yardımcısı Balluku'ya yönelik soruşturma kapsamında bu hafta parlamentodan dokunulmazlığının kaldırılmasını ve tutuklanmasına izin verilmesini talep etti. Rama'nın partisinin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun oylamayı ne zaman yapacağı henüz net değil.Balluku, aynı zamanda yüz milyonlarca euroluk yol, köprü ve tünel projelerini yöneten Altyapı Bakanlığı'nı da yürütüyor. Savcılık, Balluku'nun bazı özel şirketlere devlet fonlarıyla büyük altyapı projelerinde avantaj sağladığı iddiasıyla suçlandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/israil-savunma-bakani-katz-gazzeden-tamamen-cekilmeyecegiz-kuzeye-yeniden-yerlesecegiz-1102118871.html
arnavutluk
tiran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102128431_66:0:977:683_1920x0_80_0_0_4b627b4f0d727d049ce57b50494a909c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arnavutluk, tiran, protestolar
arnavutluk, tiran, protestolar

Arnavutluk'ta yolsuzluk protestoları: Başbakanlık binasına saldırı

17:44 23.12.2025
© AP Photo / Hameraldi AgolliArnavutluk'ta protestolar
Arnavutluk'ta protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Hameraldi Agolli
Abone ol
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, başbakan yardımcısı Belinda Balluku'ya yönelik yolsuzluk iddialarının ardından hükümet binasına molotof kokteyli atıldı. Protestocular, hükümetin istifasını talep ediyor.
Arnavutluk'ta, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku ve bazı yetkililer ile özel şirketlere yönelik yolsuzluk iddiaları siyasi gerilimi tırmandırdı.
İddiaların ardından başkent Tiran'da toplanan protestocular, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin de bulunduğu hükümet binasına molotof kokteyli attı. Polis, binayı korudu ancak protestocuları geri püskürtmedi.

Başbakan yardımcısına yönelik suçlamalar

Yolsuzluk ve organize suçla mücadeleden sorumlu Özel Savcılık Bürosu, Başbakan Yardımcısı Balluku'ya yönelik soruşturma kapsamında bu hafta parlamentodan dokunulmazlığının kaldırılmasını ve tutuklanmasına izin verilmesini talep etti.
Rama'nın partisinin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun oylamayı ne zaman yapacağı henüz net değil.
Balluku, aynı zamanda yüz milyonlarca euroluk yol, köprü ve tünel projelerini yöneten Altyapı Bakanlığı'nı da yürütüyor.
Savcılık, Balluku'nun bazı özel şirketlere devlet fonlarıyla büyük altyapı projelerinde avantaj sağladığı iddiasıyla suçlandığını duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze’den tamamen çekilmeyeceğiz, kuzeye yeniden yerleşeceğiz
16:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала