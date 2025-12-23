https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/arnavutlukta-yolsuzluk-protestolari-basbakanlik-binasina-saldiri-1102128022.html

Arnavutluk'ta yolsuzluk protestoları: Başbakanlık binasına saldırı

Sputnik Türkiye

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, başbakan yardımcısı Belinda Balluku'ya yönelik yolsuzluk iddialarının ardından hükümet binasına molotof kokteyli atıldı... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-23T17:44+0300

2025-12-23T17:44+0300

2025-12-23T17:44+0300

dünya

avrupa

arnavutluk

tiran

başbakanlık

yolsuzluk

protesto

molotof kokteyli

Arnavutluk'ta, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku ve bazı yetkililer ile özel şirketlere yönelik yolsuzluk iddiaları siyasi gerilimi tırmandırdı. İddiaların ardından başkent Tiran'da toplanan protestocular, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin de bulunduğu hükümet binasına molotof kokteyli attı. Polis, binayı korudu ancak protestocuları geri püskürtmedi.Başbakan yardımcısına yönelik suçlamalarYolsuzluk ve organize suçla mücadeleden sorumlu Özel Savcılık Bürosu, Başbakan Yardımcısı Balluku'ya yönelik soruşturma kapsamında bu hafta parlamentodan dokunulmazlığının kaldırılmasını ve tutuklanmasına izin verilmesini talep etti. Rama'nın partisinin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun oylamayı ne zaman yapacağı henüz net değil.Balluku, aynı zamanda yüz milyonlarca euroluk yol, köprü ve tünel projelerini yöneten Altyapı Bakanlığı'nı da yürütüyor. Savcılık, Balluku'nun bazı özel şirketlere devlet fonlarıyla büyük altyapı projelerinde avantaj sağladığı iddiasıyla suçlandığını duyurdu.

arnavutluk

tiran

2025

tr_TR

Sputnik Türkiye

arnavutluk, tiran, protestolar