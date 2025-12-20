https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/ak-parti-dem-parti-gorusmesi-basladi-1102005600.html
AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı
AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı
AK Parti ile DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi başladı. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' süreci konuşulacak.
AK Parti ile DEM Parti heyetlerinin görüşmesi başladı. DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Özgür Erol yer alıyor. İmralı heyetini AK Partili Efkan Ala, Ömer Çelik ve Abdullah Güler karşıladı.Bahçeli ile görüşmüşlerdiDEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşmüştü. Görüşme sonrasında ilk açıklamayı Pervin Buldan yapmıştı. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. MHP Lideri Bahçeli de, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.
