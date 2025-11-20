https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/abden-hizli-gecis-hamlesi-yeni-schengen-paketi-aciklandi-1101151973.html
AB Komisyonu’nun yeni planında, üye ülkelerin diğer Avrupa ordularına sınırlarını barışta 3 gün, acil durumda ise yalnızca 6 saat içinde açması gerektiği... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
AB Komisyonu, birlik içinde askeri hareketliliği hızlandıracak 'Askeri Schengen' paketini açıkladı. Açıklamada, bugün bir Avrupa ordusunun başka bir üye ülke üzerinden geçmesinin 'ayları bulduğu' söylendi. Komisyon üyesi Apostolos Tzitzikostas, “Bir kıtayı savunamazsınız, eğer içinde hızlı hareket edemiyorsanız” diyerek planın mantığını özetledi. Yeni düzenlemeyle, ülkelerin askeri geçiş izinlerini geciktirmesi engellenecek. Acil bir saldırı durumunda izin talebinin reddedilmediği varsayılarak 6 saat içinde onaylanması gerekecek.Ortak havuz ve hızlı ulaşım ağı Plan kapsamında, AB içinde kullanılabilecek feribot, tren, uçak gibi araçların yer aldığı bir “askeri hareketlilik havuzu” oluşturulacağı aktarıldı. Ayrıca, orduların hızlı geçişini kolaylaştırmak için sivil şirketlerin sahip olduğu lojistik araçların da gerektiğinde devreye alınabileceği belirtildi. Dev bütçe ihtiyacı AB’nin bu büyük altyapı dönüşümü için yaklaşık 100 milyar euroya ihtiyaç olduğu, ancak mevcut bütçede askeri hareketliliğe sadece 1.7 milyar euro ayrıldığı aktarıldı. Komisyon, 2028 sonrası dönem için bu bütçeyi 10 kat artırmayı önerse de rakamın hedefin oldukça gerisinde olduğu söylendi.
AB’den hızlı geçiş hamlesi: Yeni Schengen paketi açıklandı
14:21 20.11.2025 (güncellendi: 14:22 20.11.2025)
AB Komisyonu’nun yeni planında, üye ülkelerin diğer Avrupa ordularına sınırlarını barışta 3 gün, acil durumda ise yalnızca 6 saat içinde açması gerektiği aktarıldı. Amacın, kıta savunmasında hızlı hareket edebilmek olduğu aktarıldı.
AB Komisyonu, birlik içinde askeri hareketliliği hızlandıracak 'Askeri Schengen' paketini açıkladı. Açıklamada, bugün bir Avrupa ordusunun başka bir üye ülke üzerinden geçmesinin 'ayları bulduğu' söylendi. Komisyon üyesi Apostolos Tzitzikostas, “Bir kıtayı savunamazsınız, eğer içinde hızlı hareket edemiyorsanız” diyerek planın mantığını özetledi. Yeni düzenlemeyle, ülkelerin askeri geçiş izinlerini geciktirmesi engellenecek. Acil bir saldırı durumunda izin talebinin reddedilmediği varsayılarak 6 saat içinde onaylanması gerekecek.
Ortak havuz ve hızlı ulaşım ağı
Plan kapsamında, AB
içinde kullanılabilecek feribot, tren, uçak gibi araçların yer aldığı bir “askeri hareketlilik havuzu
” oluşturulacağı aktarıldı. Ayrıca, orduların hızlı geçişini kolaylaştırmak için sivil şirketlerin sahip olduğu lojistik araçların
da gerektiğinde devreye alınabileceği belirtildi.
AB’nin bu büyük altyapı dönüşümü için yaklaşık 100 milyar euroya ihtiyaç olduğu, ancak mevcut bütçede askeri hareketliliğe sadece 1.7 milyar euro ayrıldığı aktarıldı. Komisyon, 2028 sonrası dönem için bu bütçeyi 10 kat artırmayı önerse de rakamın hedefin oldukça gerisinde olduğu söylendi.