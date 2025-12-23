https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/asgari-ucret-komisyonu-bugun-yeniden-toplaniyor-1102104520.html

Milyonların gözü toplantıya çevrildi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeniden toplanıyor

Milyonların gözü toplantıya çevrildi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeniden toplanıyor

Asgari ücretle ilgili olarak üçüncü toplantı bugün gerçekleştirilecek. 23.12.2025

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.TÜRK-İŞ katılmadı İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü gerçekleştirdi. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi.İkinci toplantı ise 18 Aralık Perşembe günü gerçekleşti. Yine işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.Asgari ücret kararı nasıl alınacak?Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Türk-İş masada olmasa da hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun temsil ettiği (TİSK) işveren tarafı 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yeter sayıya ulaşabiliyor. 2026'da geçerli olacak ücretin ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düşüldüğünde ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa ne kadar olacak?yüzde 21 → 26 bin 745 TLyüzde 22 → 26 bin 966 TLyüzde 23 → 27 bin 187 TLyüzde 24 → 27 bin 408 TLyüzde 25 → 27 bin 630 TLyüzde 26 → 27 bin 851 TLyüzde 27 → 28 bin 72 TLyüzde 28 → 28 bin 293 TLyüzde 30 → 28 bin 735 TL

