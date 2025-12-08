Türkiye
İstanbul'da yarın 10 ilçede 4 saat su kesintisi: İSKİ mahalle mahalle listeyi paylaştı
İstanbul’da yarın 10 ilçede 4 saat su kesintisi: İSKİ mahalle mahalle listeyi paylaştı
İstanbul'da enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle yarın 10 ilçede 10.00–14.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde yarın geniş kapsamlı bir su kesintisi uygulanacağını açıkladı. İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle 10 ilçede 4 saat süreyle su verilemeyecek.Kesinti, 10.00–14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, enerji dağıtım merkezindeki bakım ve yenileme faaliyetlerinin zorunlu olarak kesintiyi gerektirdiği belirtilerek, vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.EyüpsultanYeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye, AkpınarKağıthaneNurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır, TelsizlerBeyoğluÖrnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Ömer AvniŞişliKaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, TeşvikiyeBeşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa da Kesintiden EtkilenecekBeşiktaşMuradiye, VişnezadeEsenlerBirlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna, OruçreisBağcılarKemalpaşa, Fevzi ÇakmakGaziosmanpaşaBarbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni, HürriyetSultangaziEsentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu, SultançiftliğiBayrampaşaCevatpaşa, Yıldırım
İstanbul’da yarın 10 ilçede 4 saat su kesintisi: İSKİ mahalle mahalle listeyi paylaştı

13:26 08.12.2025
İstanbul’da enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle yarın 10 ilçede 10.00–14.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. İSKİ’nin açıklamasına göre Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa’nın birçok mahallesine 4 saat boyunca su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde yarın geniş kapsamlı bir su kesintisi uygulanacağını açıkladı. İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle 10 ilçede 4 saat süreyle su verilemeyecek.
Kesinti, 10.00–14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, enerji dağıtım merkezindeki bakım ve yenileme faaliyetlerinin zorunlu olarak kesintiyi gerektirdiği belirtilerek, vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.

Eyüpsultan

Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye, Akpınar

Kağıthane

Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır, Telsizler

Beyoğlu

Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Ömer Avni

Şişli

Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye

Beşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa da Kesintiden Etkilenecek

Beşiktaş

Muradiye, Vişnezade

Esenler

Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna, Oruçreis

Bağcılar

Kemalpaşa, Fevzi Çakmak

Gaziosmanpaşa

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni, Hürriyet

Sultangazi

Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu, Sultançiftliği

Bayrampaşa

Cevatpaşa, Yıldırım
