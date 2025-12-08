İstanbul’da yarın 10 ilçede 4 saat su kesintisi: İSKİ mahalle mahalle listeyi paylaştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/istanbulda-yarin-10-ilcede-4-saat-su-kesintisi-iski-mahalle-mahalle-listeyi-paylasti-1101620752.html

08.12.2025

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde yarın geniş kapsamlı bir su kesintisi uygulanacağını açıkladı. İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle 10 ilçede 4 saat süreyle su verilemeyecek.Kesinti, 10.00–14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, enerji dağıtım merkezindeki bakım ve yenileme faaliyetlerinin zorunlu olarak kesintiyi gerektirdiği belirtilerek, vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.EyüpsultanYeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye, AkpınarKağıthaneNurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır, TelsizlerBeyoğluÖrnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Ömer AvniŞişliKaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, TeşvikiyeBeşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa da Kesintiden EtkilenecekBeşiktaşMuradiye, VişnezadeEsenlerBirlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna, OruçreisBağcılarKemalpaşa, Fevzi ÇakmakGaziosmanpaşaBarbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni, HürriyetSultangaziEsentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu, SultançiftliğiBayrampaşaCevatpaşa, Yıldırım

