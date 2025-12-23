Ahmet Hakan: Ekranlarda iktidarı savunma işi, iktidar yanlısı gazetecilere terk edilmiş durumda
Gazeteci Ahmet Hakan, Meclis’teki bütçe görüşmelerini köşesinde değerlendirdi. Hakan "AK Partili milletvekilleri ekranlara çıkmalı. Uzun zamandan beri ekranlarda iktidarı savunma işi, iktidar yanlısı gazetecilere terk edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan Hürriyet'te bugün yayımlanan köşe yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
"AK Partili milletvekilleri ekranlara çıkmalı. Uzun zamandan beri ekranlarda iktidarı savunma işi, iktidar yanlısı gazetecilere terk edilmiş durumda.
Oysa Meclis’teki bütçe görüşmelerinde fark ettik ki... AK Parti adına konuşan vekiller... Çok sağlam argümanlarla konuşuyorlar. Polemik konusunda hayli başarılılar. Her türlü tartışmanın altından kalkabiliyorlar. Karşı ataklarda çok iyiler. Her soruya yanıt verebilecek donanıma sahipler. Muhalefeti terletecek çıkışlar yapabiliyorlar. İktidarın icraatını çok iyi anlatıyorlar."
"Dört şey söyleyeceğim bu konuda: BİR: İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. İKİ: AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. ÜÇ: Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır. DÖRT: Gazetecilerin asli işlevlerine dönmesi de ancak bu şekilde mümkün olacaktır."