Ahmet Hakan: Ekranlarda iktidarı savunma işi, iktidar yanlısı gazetecilere terk edilmiş durumda

"Dört şey söyleyeceğim bu konuda: BİR: İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. İKİ: AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. ÜÇ: Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır. DÖRT: Gazetecilerin asli işlevlerine dönmesi de ancak bu şekilde mümkün olacaktır."