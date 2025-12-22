Türkiye
Abdulkadir Selvi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyorlar
Abdulkadir Selvi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyorlar
"AK Parti'ye kurulan yeni tuzak yeni oyun planı" başlıklı bugünkü köşe yazısında gazeteci Abdulkadir Selvi "Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK...
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti'nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak" ifadelerini kullanarak "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.Hürriyet gazetesindeki yazısında Selvi şunları kaydetti:
08:12 22.12.2025
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
"AK Parti’ye kurulan yeni tuzak yeni oyun planı" başlıklı bugünkü köşe yazısında gazeteci Abdulkadir Selvi "Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak" ifadelerini kullanarak "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesindeki yazısında Selvi şunları kaydetti:

"Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak. Bu oyunu Özal sonrası diye ANAP’ta, Demirel sonrası diye DYP’de oynadılar ve başarılı oldular. Şimdi de Erdoğan sonrası adı altında AK Parti’ye oynuyorlar.

Erdoğan sonrası yine Erdoğan. AK Parti kurulduğu günden bu yana kendisini iktidara taşıyan bir lideri varken başka bir arayışa girer mi? AK Parti, 23 yıldır iktidarda. İçinden iki cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkardı. Darbeyi savuşturdu. Erdoğan inşallah önünüzdeki seçimi de kazanıp Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam edecek.

Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu bir dönemde Erdoğan gibi deneyimli siyaset ve devlet adamına sahip olmak Türkiye için bir şanstır. Ülkemizi Batılılara şikâyet eden Özgür Özel’e mi, yerli Zelenskiy olan Ekrem İmamoğlu’na mı teslim edeceğiz?

AK Parti’yi dışarıdan yıkamayanlar şimdi içine fitne sokmak suretiyle “kardeş kavgası” çıkarmak istiyorlar. Bunun adı “fitne siyaseti”. Bu, AK Parti’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu, AK Parti’ye kurulmuş bir tuzaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “sır küpüm” dediği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyorlar. Hakan Fidan, MİT Başkanlığı’ndan sonra Dışişleri Bakanı olarak da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Dış politikada ülkemizin çıkarlarını temsil etmek için yoğun bir mesai yürütüyor. Bir gün Gazze, diğer gün Rusya-Ukrayna savaşının müzakerelerinde ter döküyor. Dünyada neredeyse bir kriz varsa orada Türkiye’nin söyleyeceği bir söz var. Bunun liderliğini Erdoğan yapıyor, diplomasisini ise Hakan Fidan yürütüyor."

