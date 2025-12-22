https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/rus-disisleri-rusya-nato-ulkelerine-saldirmak-niyetinde-degil-1102062346.html

Rus Dışişleri: Rusya, NATO ülkelerine saldırmak niyetinde değil

Rus Dışişleri: Rusya, NATO ülkelerine saldırmak niyetinde değil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma gibi bir planı olmadığını ve bunu yasal olarak kanıtlamaya hazır olduğunu... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T17:29+0300

2025-12-22T17:29+0300

2025-12-22T17:29+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

nato

saldırı

moskova

valday

uluslararası valday tartışma kulübü

valday tartışma kulübü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü kapsamında yaptığı açıklamada Rusya’nın NATO ülkelerine saldırma gibi bir planı olmadığını ve bunu yasal olarak kanıtlamaya hazır olduğunu ifade etti.Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığına dikkat çeken Ryabkov, bunu yasal olarak ta kanıtlamaya hazır olduğunun altını çizdi.Rusya'nın Ukrayna konusunda ABD’ye hala ciddi soruları olduğunu dile getiren Ryabkov, şöyle konuştu:Rus diplomat, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya ve ABD'nin Ukrayna'da çözüm konusunda yaklaşımlarının yakınlaşmasını engelleme konusunda net bir arzusu olduğunu vurgulayarak, Avrupa'da, Rusya’dan geldiği iddia edilen tehdit bahanesiyle büyük ölçekli yeniden silahlanma programları başlatıldığını ifade etti.Ryabkov, "AB’de, sözde ‘Rusya saldırısı’ hazırlığı hayali saplantılı bir hal aldı" diye konuştu ve mevcut ABD politikası koşullarında bile, AB'nin eylemleri nedeniyle Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin devam ettiğinin altını çizdi.Rus bakan, "Pentagon'a, tüm rakiplerine karşı kesin askeri üstünlük sağlama görevi veriliyor, bu endişe verici bir durumdur" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ryabkov-trump-yonetimi-ukrayna-krizine-kalici-ve-kapsamli-cozum-ariyor-1101203023.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, nato, saldırı, moskova, valday, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, ab, pentagon