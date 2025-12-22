https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/rus-disisleri-rusya-nato-ulkelerine-saldirmak-niyetinde-degil-1102062346.html
Rus Dışişleri: Rusya, NATO ülkelerine saldırmak niyetinde değil
Rus Dışişleri: Rusya, NATO ülkelerine saldırmak niyetinde değil
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü kapsamında yaptığı açıklamada Rusya’nın NATO ülkelerine saldırma gibi bir planı olmadığını ve bunu yasal olarak kanıtlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığına dikkat çeken Ryabkov, bunu yasal olarak ta kanıtlamaya hazır olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın Ukrayna konusunda ABD’ye hala ciddi soruları olduğunu dile getiren Ryabkov, şöyle konuştu:
Amerikan tarafının en üst düzeyde, çatışmanın temel nedenlerinden birinin NATO'nun Rusya sınırlarına doğru iddialı bir şekilde genişlemesi olduğu konusunda hemfikir olması çok önemli. Bunun yanı sıra, yakın zamanda yayınlanan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde NATO'nun süresiz genişlemesinin sakıncalı olduğu açıkça belirtiliyor. Bu, Ukrayna bağlamı da dahil olmak üzere Amerikan tarafına yöneltilecek ciddi sorularımız olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak yukarıdakilerin doğru yönde atılmış önemli adımlar olduğunu kabul etmemek te haksızlık olur.
Rus diplomat, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya ve ABD'nin Ukrayna'da çözüm konusunda yaklaşımlarının yakınlaşmasını engelleme konusunda net bir arzusu olduğunu vurgulayarak, Avrupa'da, Rusya’dan geldiği iddia edilen tehdit bahanesiyle büyük ölçekli yeniden silahlanma programları başlatıldığını ifade etti.
Ryabkov, "AB’de, sözde ‘Rusya saldırısı’ hazırlığı hayali saplantılı bir hal aldı" diye konuştu ve mevcut ABD politikası koşullarında bile, AB'nin eylemleri nedeniyle Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin devam ettiğinin altını çizdi.
Rus bakan, "Pentagon'a, tüm rakiplerine karşı kesin askeri üstünlük sağlama görevi veriliyor, bu endişe verici bir durumdur" ifadelerini kullandı.