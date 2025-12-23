Türkiye
ABD'de yabancı menşeli insansız hava araçlarının satışı, ulusal güvenliğe tehdit oluşturması gerekçesiyle yasaklandı
ABD'de yabancı menşeli insansız hava araçlarının satışı, ulusal güvenliğe tehdit oluşturması gerekçesiyle yasaklandı
ABD'de yabancı menşeli insansız hava araçlarının satış ve sertifikasyonunun, ulusal güvenliğe tehdit oluşturması nedeniyle yasaklandığı öğrenildi. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) yapılan açıklamaya göre, ABD makamları ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yabancı menşeli insansız hava araçlarının ve temel bileşenlerinin satışını ve sertifikasyonunu yasakladı.İlgili açıklamada, “İnsansız hava araçları sistemleri ve kritik öneme sahip bileşenleri Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmelidir. Bu, dronların kullanıldığı doğrudan saldırı, yetkisiz gözetleme, hassas verileri sızdırma riskini ve ulusal güvenliğe yönelik diğer tehditleri azaltacak. Sertifikasyon başvurusunda bulunan tüm adayların, ekipmanlarının yasak kapsamına girmediğini kanıtlamaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.Bu arada, bazı cihazların ABD Savunma Bakanlığı veya İç Güvenlik Bakanlığı'nın onayı ile ülkede kullanılmasına izin verilebileceği kaydedildi.Federal İletişim Komisyonu ayrıca, ek güvenlik önlemlerine 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere büyük kamu etkinliklerine hazırlık nedeniyle ihtiyaç duyulduğunu belirtti. ABD’li yetkililere göre, insansız hava araçlarının kullanımı bu tür etkinliklerde potansiyel bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.Açıklamada ayrıca yeni kısıtlamaların, ABD’de insansız sistemlerin yerli üretiminin geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiği özellikle vurgulandı.
ABD'de yabancı menşeli insansız hava araçlarının satışı, ulusal güvenliğe tehdit oluşturması gerekçesiyle yasaklandı

13:20 23.12.2025
ABD'de yabancı menşeli insansız hava araçlarının satış ve sertifikasyonunun, ulusal güvenliğe tehdit oluşturması nedeniyle yasaklandığı öğrenildi.
ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) yapılan açıklamaya göre, ABD makamları ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yabancı menşeli insansız hava araçlarının ve temel bileşenlerinin satışını ve sertifikasyonunu yasakladı.
İlgili açıklamada, “İnsansız hava araçları sistemleri ve kritik öneme sahip bileşenleri Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmelidir. Bu, dronların kullanıldığı doğrudan saldırı, yetkisiz gözetleme, hassas verileri sızdırma riskini ve ulusal güvenliğe yönelik diğer tehditleri azaltacak. Sertifikasyon başvurusunda bulunan tüm adayların, ekipmanlarının yasak kapsamına girmediğini kanıtlamaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Bu arada, bazı cihazların ABD Savunma Bakanlığı veya İç Güvenlik Bakanlığı'nın onayı ile ülkede kullanılmasına izin verilebileceği kaydedildi.
Federal İletişim Komisyonu ayrıca, ek güvenlik önlemlerine 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere büyük kamu etkinliklerine hazırlık nedeniyle ihtiyaç duyulduğunu belirtti. ABD’li yetkililere göre, insansız hava araçlarının kullanımı bu tür etkinliklerde potansiyel bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.
Açıklamada ayrıca yeni kısıtlamaların, ABD’de insansız sistemlerin yerli üretiminin geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiği özellikle vurgulandı.
