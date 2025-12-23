https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ab-yaptirimlara-ragmen-rusyadan-deniz-urunu-ithalatini-artirdi-1102135382.html
23.12.2025
Avrupa Komisyonu’nun AB ile Rusya arasındaki balık ve deniz ürünleri ticaretine ilişkin yayımladığı rapora göre, Avrupa Birliği 2024 yılında Rusya’dan toplam 709 milyon euro tutarında, 179 bin ton balık ve su ürünleri ithal etti.Verilere göre Rusya, 2024’te AB pazarına dış tedarikçiler arasında 13’üncü sırada yer aldı. Raporda, Rusya’dan yapılan ithalatın, Ukrayna krizinden önceki dönemi geride bıraktığına dikkat çekildi.Avrupa Birliği, 2020’de Rusya’dan 583 milyon euro, 2021’de 613 milyon euro, 2022’de 955 milyon euro, 2023’te ise 861 milyon euro tutarında balık ve deniz ürünleri alımı gerçekleştirmişti.Avrupa Komisyonu, 2022 sonrası yürürlüğe giren yaptırım paketlerine rağmen Rusya menşeli ürünlerin AB pazarında dikkate değer bir payı koruduğunu vurguladı. Raporda, ithalatın bir bölümünün doğrudan Rusya’dan, bir bölümünün ise üçüncü ülkeler üzerinden yapıldığı belirtildi. Buna göre balık, bazı üçüncü ülkelerde işlendikten sonra Avrupa’ya tekrar ihraç edilerek AB pazarına giriyor.
AB, yaptırımlara rağmen Rusya’dan deniz ürünü ithalatını artırdı
Avrupa Komisyonu raporuna göre Avrupa Birliği, 2024 yılında Rusya’dan 709 milyon euro tutarında balık ve deniz ürünleri ithal etti. Yaptırımlar sonrası dönemde ithalatın, Ukrayna krizinden önceki seviyelerin üzerine çıktığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu’nun AB ile Rusya arasındaki balık ve deniz ürünleri ticaretine ilişkin yayımladığı rapora göre, Avrupa Birliği 2024 yılında Rusya’dan toplam 709 milyon euro tutarında, 179 bin ton balık ve su ürünleri ithal etti.
Verilere göre Rusya, 2024’te AB pazarına dış tedarikçiler arasında 13’üncü sırada yer aldı. Raporda, Rusya’dan yapılan ithalatın, Ukrayna krizinden önceki dönemi geride bıraktığına dikkat çekildi.
Avrupa Birliği, 2020’de Rusya’dan 583 milyon euro, 2021’de 613 milyon euro, 2022’de 955 milyon euro, 2023’te ise 861 milyon euro tutarında balık ve deniz ürünleri alımı gerçekleştirmişti.
Avrupa Komisyonu, 2022 sonrası yürürlüğe giren yaptırım paketlerine rağmen Rusya menşeli ürünlerin AB pazarında dikkate değer bir payı koruduğunu vurguladı. Raporda, ithalatın bir bölümünün doğrudan Rusya’dan, bir bölümünün ise üçüncü ülkeler üzerinden yapıldığı belirtildi. Buna göre balık, bazı üçüncü ülkelerde işlendikten sonra Avrupa’ya tekrar ihraç edilerek AB pazarına giriyor.