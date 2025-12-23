https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/30-yas-alti-kendi-servetini-yaratan-milyarder-sayisi-rekor-kirdi-1102111342.html

30 yaş altı ‘kendi servetini yaratan’ milyarder sayısı rekor kırdı

Yapay zeka, tahmin piyasaları ve online bahis, dünyada genç milyarderleri hızla çoğaltıyor. Kendi servetini yaratan 30 yaş altı zengin sayısı ilk kez 13’e çıktı.

Serveti miras yoluyla kalmayan milyarderlerin sayısı tarihte ilk kez 13’e çıkması daha önceki rekor olan 7’nin neredeyse iki katı olması anlamına geliyor.Forbes'ta yayınlanan verilere göre, Ekim 2025’ten bu yana yaşanan yatırım dalgası ve teknoloji şirketlerinin astronomik değerlemeleri, henüz araç kiralayacak yaşta olan girişimcileri milyarderler ligine taşıdı.En genç milyarder unvanı el değiştirdi7 Ekim’de New York Borsası’nın çatı şirketi Intercontinental Exchange’in, tahmin piyasası platformu Polymarket’e 2 milyar dolar yatırım yapmasıyla şirketin değeri 9 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme, Polymarket’in 27 yaşındaki kurucusu Shayne Coplan’ı kısa süreliğine dünyanın en genç ‘kendi servetini yaratan’ milyarderi yaptı.Kadınlar arasında da rekorKasım ve aralık ayları arasında, 30 yaş altındaki yedi girişimci daha milyarderler listesine girdi. Bunlar arasında öne çıkan isimlerden biri, Brezilyalı eski balerin ve seçim sonuçlarından maçlara her şeyin tahmininden hisse alabildiğiniz platforum Kalshi’nin kurucu ortağı Luana Lopes Lara (29) oldu.30 yaş altındaki 13 ‘kendi servetini yaratan’ milyarder13. Ed Craven (29)Craven, 2017’de kripto destekli online kumar platformu Stake.com’u kurdu. Şirket, pandemi döneminde içerik üreticilerine kumar yayınları yaptırarak hızla büyüdü.12. Tarek Mansour (29)MIT mezunu Mansour, Kalshi’nin kurucu ortaklarından biri.11. Luana Lopes Lara (29)Kalshi’nin kurucu ortağı Lopes Lara, dünyanın en genç ‘kendi servetini yaratan’ kadın milyarderi olarak kayıtlara geçti.10. Alexandr Wang (28)Scale AI’ın kurucusu olan Wang, şirketin %49’unu Meta’ya satarak servetini katladı.9. Shayne Coplan (27)8. Fabian Hedin (26)Lovable adlı girişimin kurucularından biri. Şirket, tarihin en hızlı büyüyen yazılım start-up’larından biri olarak gösteriliyor.7. Arvid Lunnemark (26)6. Sualeh Asif (25)5. Aman Sanger (25)4. Michael Truell (25)3. Adarsh Hiremath (22)2. Brendan Foody (22)1. Surya Midha (22)Hiremath, Foody ve Midha; AI tabanlı işe alım girişimi Mercor’un kurucuları. Şirketin 10 milyar dolarlık değerlemesiyle, tarihin en genç ‘kendi servetini yaratan’ milyarderleri oldular.

