Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
30 yaş altı 'kendi servetini yaratan' milyarder sayısı rekor kırdı
Yapay zeka, tahmin piyasaları ve online bahis, dünyada genç milyarderleri hızla çoğaltıyor. Kendi servetini yaratan 30 yaş altı zengin sayısı ilk kez 13'e çıktı.
15:44 23.12.2025
Yapay zeka, tahmin piyasaları ve online bahis, dünyada genç milyarderleri hızla çoğaltıyor. Kendi servetini yaratan 30 yaş altı zengin sayısı ilk kez 13’e çıktı.
Serveti miras yoluyla kalmayan milyarderlerin sayısı tarihte ilk kez 13’e çıkması daha önceki rekor olan 7’nin neredeyse iki katı olması anlamına geliyor.
Forbes'ta yayınlanan verilere göre, Ekim 2025’ten bu yana yaşanan yatırım dalgası ve teknoloji şirketlerinin astronomik değerlemeleri, henüz araç kiralayacak yaşta olan girişimcileri milyarderler ligine taşıdı.

En genç milyarder unvanı el değiştirdi

7 Ekim’de New York Borsası’nın çatı şirketi Intercontinental Exchange’in, tahmin piyasası platformu Polymarket’e 2 milyar dolar yatırım yapmasıyla şirketin değeri 9 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme, Polymarket’in 27 yaşındaki kurucusu Shayne Coplan’ı kısa süreliğine dünyanın en genç ‘kendi servetini yaratan’ milyarderi yaptı.

Kadınlar arasında da rekor

Kasım ve aralık ayları arasında, 30 yaş altındaki yedi girişimci daha milyarderler listesine girdi. Bunlar arasında öne çıkan isimlerden biri, Brezilyalı eski balerin ve seçim sonuçlarından maçlara her şeyin tahmininden hisse alabildiğiniz platforum Kalshi’nin kurucu ortağı Luana Lopes Lara (29) oldu.

30 yaş altındaki 13 ‘kendi servetini yaratan’ milyarder

13. Ed Craven (29)

Net servet: 2.8 milyar dolar
Ülke: Avustralya 🇦🇺
Servet kaynağı: Online casino (çevrimiçi kumar)
Craven, 2017’de kripto destekli online kumar platformu Stake.com’u kurdu. Şirket, pandemi döneminde içerik üreticilerine kumar yayınları yaptırarak hızla büyüdü.

12. Tarek Mansour (29)

Net servet: 1.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Servet kaynağı: Tahmin piyasaları
MIT mezunu Mansour, Kalshi’nin kurucu ortaklarından biri.

11. Luana Lopes Lara (29)

Net servet: 1.3 milyar dolar
Ülke: Brezilya
Servet kaynağı: Tahmin piyasaları
Kalshi’nin kurucu ortağı Lopes Lara, dünyanın en genç ‘kendi servetini yaratan’ kadın milyarderi olarak kayıtlara geçti.

10. Alexandr Wang (28)

Net servet: 3.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Servet kaynağı: Yapay zeka
Scale AI’ın kurucusu olan Wang, şirketin %49’unu Meta’ya satarak servetini katladı.

9. Shayne Coplan (27)

Net servet: 1 milyar dolar
Ülke: ABD
Servet kaynağı: Polymarket (tahmin piyasası)

8. Fabian Hedin (26)

Net servet: 1.6 milyar dolar
Ülke: İsveç
Servet kaynağı: Yapay zeka kodlama yazılımı
Lovable adlı girişimin kurucularından biri. Şirket, tarihin en hızlı büyüyen yazılım start-up’larından biri olarak gösteriliyor.

7. Arvid Lunnemark (26)

Net servet: 1.3 milyar dolar
Ülke: İsveç
Servet kaynağı: Yapay zeka yazılımları

6. Sualeh Asif (25)

Net servet: 1.3 milyar dolar
Ülke: Pakistan
Servet kaynağı: Yapay zeka yazılımları

5. Aman Sanger (25)

Net servet: 1.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Servet kaynağı: Yapay zeka yazılımları

4. Michael Truell (25)

Net servet: 1.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Servet kaynağı: Yapay zeka yazılımları

3. Adarsh Hiremath (22)

Net servet: 2.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Servet kaynağı: Yapay zeka yazılımları

2. Brendan Foody (22)

Net servet: 2.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Servet kaynağı: Yapay zeka yazılımları

1. Surya Midha (22)

Net servet: 2.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Servet kaynağı: Yapay zeka yazılımları
Hiremath, Foody ve Midha; AI tabanlı işe alım girişimi Mercor’un kurucuları. Şirketin 10 milyar dolarlık değerlemesiyle, tarihin en genç ‘kendi servetini yaratan’ milyarderleri oldular.
