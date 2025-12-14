https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/yargitaydan-icra-davasinda-emsal-niteliginde-karar-dovizle-haciz-yapilamayacak-1101779756.html
Yargıtay'dan icra davasında emsal niteliğinde karar: Dövizle haciz yapılamayacak
Yargıtay'dan icra davasında emsal niteliğinde karar: Dövizle haciz yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Yargıtay, yabancı para alacaklarına dayalı icra takiplerinde emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, döviz cinsinden alacaklarda borcun Türk... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T09:42+0300
2025-12-14T09:42+0300
2025-12-14T09:43+0300
türki̇ye
yargıtay
yüksek mahkeme
tl
bursa
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101177633_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b3783a61dbdc9bd58e32961692f3ba33.jpg
Yüksek Mahkeme, döviz cinsinden alacaklarda borcun Türk lirası karşılığı gösterilmeden borçluya ödeme emri gönderilmesini hukuka aykırı buldu. Karar, icra uygulamalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.Alacak cindi TL cinsinden olmalıTürkiye gazetesinde yer alan habere göre Bursa’da bir alacaklı, elindeki senet nedeniyle borçlu hakkında icra takibi başlattı. Ancak takip talebinde, alacağın yabancı para cinsinden olduğu belirtilmesine rağmen Türk lirası karşılığı yer almadı. Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrine süresi içinde itiraz ederek, tebligatın usulsüz olduğunu, imzanın kendisine ait olmadığını ve en önemlisi döviz alacağının TL karşılığının yer almadığını ileri sürdü.TL karşılığı mutlaka yer alacakİlk derece icra hukuk mahkemesi borçlunun itirazlarını reddetti. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunu esastan reddederek kararı onadı. Dosya Yargıtay’a taşınınca tablo değişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, İcra ve İflas Kanunu’na göre yabancı para alacaklarında borcun TL karşılığının ve hangi tarihteki kurun esas alındığının takip talebinde ve ödeme emrinde mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.Yüksek Mahkeme, bu eksikliğin basit bir usul hatası değil, kamu düzenini ilgilendiren zorunlu bir unsur olduğuna dikkat çekti. Alacaklının da daha önce sunduğu dilekçede bu eksikliği kabul ettiğini belirleyen Yargıtay, mahkemenin icra takibini iptal etmesi gerekirken borçlunun itirazlarını reddetmesini hukuka aykırı buldu.Bu gerekçeyle Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırıldı, ilk derece mahkemesinin kararı bozuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/yargitaydan-emsal-niteliginde-karar-otomobilde-bulundurmamak-kusur-sayildi-1101678216.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101177633_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_22d897e1e7a5a1ced90bdf7c40768083.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay'dan icra davasında emsal niteliğinde karar: dövizle haciz yapılamayacak
yargıtay'dan icra davasında emsal niteliğinde karar: dövizle haciz yapılamayacak
Yargıtay'dan icra davasında emsal niteliğinde karar: Dövizle haciz yapılamayacak
09:42 14.12.2025 (güncellendi: 09:43 14.12.2025)
Yargıtay, yabancı para alacaklarına dayalı icra takiplerinde emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, döviz cinsinden alacaklarda borcun Türk lirası karşılığı gösterilmeden borçluya ödeme emri gönderilmesini hukuka aykırı buldu.
Yüksek Mahkeme, döviz cinsinden alacaklarda borcun Türk lirası karşılığı gösterilmeden borçluya ödeme emri gönderilmesini hukuka aykırı buldu. Karar, icra uygulamalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.
Alacak cindi TL cinsinden olmalı
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Bursa’da bir alacaklı, elindeki senet nedeniyle borçlu hakkında icra takibi başlattı. Ancak takip talebinde, alacağın yabancı para cinsinden olduğu belirtilmesine rağmen Türk lirası karşılığı yer almadı. Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrine süresi içinde itiraz ederek, tebligatın usulsüz olduğunu, imzanın kendisine ait olmadığını ve en önemlisi döviz alacağının TL karşılığının yer almadığını ileri sürdü.
TL karşılığı mutlaka yer alacak
İlk derece icra hukuk mahkemesi borçlunun itirazlarını reddetti. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunu esastan reddederek kararı onadı. Dosya Yargıtay’a taşınınca tablo değişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, İcra ve İflas Kanunu’na göre yabancı para alacaklarında borcun TL karşılığının ve hangi tarihteki kurun esas alındığının takip talebinde ve ödeme emrinde mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.
Yüksek Mahkeme, bu eksikliğin basit bir usul hatası değil, kamu düzenini ilgilendiren zorunlu bir unsur olduğuna dikkat çekti. Alacaklının da daha önce sunduğu dilekçede bu eksikliği kabul ettiğini belirleyen Yargıtay, mahkemenin icra takibini iptal etmesi gerekirken borçlunun itirazlarını reddetmesini hukuka aykırı buldu.
Bu gerekçeyle Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırıldı, ilk derece mahkemesinin kararı bozuldu.