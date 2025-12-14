https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/yargitaydan-icra-davasinda-emsal-niteliginde-karar-dovizle-haciz-yapilamayacak-1101779756.html

Yargıtay'dan icra davasında emsal niteliğinde karar: Dövizle haciz yapılamayacak

Yargıtay'dan icra davasında emsal niteliğinde karar: Dövizle haciz yapılamayacak

Sputnik Türkiye

Yargıtay, yabancı para alacaklarına dayalı icra takiplerinde emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, döviz cinsinden alacaklarda borcun Türk... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-14T09:42+0300

2025-12-14T09:42+0300

2025-12-14T09:43+0300

türki̇ye

yargıtay

yüksek mahkeme

tl

bursa

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101177633_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b3783a61dbdc9bd58e32961692f3ba33.jpg

Yüksek Mahkeme, döviz cinsinden alacaklarda borcun Türk lirası karşılığı gösterilmeden borçluya ödeme emri gönderilmesini hukuka aykırı buldu. Karar, icra uygulamalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.Alacak cindi TL cinsinden olmalıTürkiye gazetesinde yer alan habere göre Bursa’da bir alacaklı, elindeki senet nedeniyle borçlu hakkında icra takibi başlattı. Ancak takip talebinde, alacağın yabancı para cinsinden olduğu belirtilmesine rağmen Türk lirası karşılığı yer almadı. Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrine süresi içinde itiraz ederek, tebligatın usulsüz olduğunu, imzanın kendisine ait olmadığını ve en önemlisi döviz alacağının TL karşılığının yer almadığını ileri sürdü.TL karşılığı mutlaka yer alacakİlk derece icra hukuk mahkemesi borçlunun itirazlarını reddetti. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunu esastan reddederek kararı onadı. Dosya Yargıtay’a taşınınca tablo değişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, İcra ve İflas Kanunu’na göre yabancı para alacaklarında borcun TL karşılığının ve hangi tarihteki kurun esas alındığının takip talebinde ve ödeme emrinde mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.Yüksek Mahkeme, bu eksikliğin basit bir usul hatası değil, kamu düzenini ilgilendiren zorunlu bir unsur olduğuna dikkat çekti. Alacaklının da daha önce sunduğu dilekçede bu eksikliği kabul ettiğini belirleyen Yargıtay, mahkemenin icra takibini iptal etmesi gerekirken borçlunun itirazlarını reddetmesini hukuka aykırı buldu.Bu gerekçeyle Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırıldı, ilk derece mahkemesinin kararı bozuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/yargitaydan-emsal-niteliginde-karar-otomobilde-bulundurmamak-kusur-sayildi-1101678216.html

türki̇ye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay'dan icra davasında emsal niteliğinde karar: dövizle haciz yapılamayacak