https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/putin-lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulu-takdim-torenine-katildi-1102034394.html
Putin, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı
Putin, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T22:48+0300
2025-12-21T22:48+0300
2025-12-21T22:48+0300
dünya
rusya
vladimir putin
st. petersburg
lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı
petersburg
rusya barış vakfı
özbekistan
kırgızistan
tacikistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102034238_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_43e8d6116ddbbe74917749d8ee0c5fec.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in layık görüldüğü Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı.Tören, liderlerin daha önce katıldığı Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rimskiy-Korsakov Konservatuvarı’nda gerçekleşti.Caparov, Rahman ve Mirziyoyev, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı 22 Haziran 2022'de Rus Tarih Kurumu, Rusya Askeri Tarih Kurumu ve Rusya Barış Vakfı tarafından kurulmuştu. Dünya edebiyatının efsanevi yazarlarından olan büyük Rus düşünür ve yazar Lev Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Barış Ödülü, barışı koruma faaliyetlerinde bulunan, silahlanma yarışına karşı çıkan, çok kutuplu ve şiddetten uzak dünyanın değerlerini teşvik eden ve aktif savaş karşıtı faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlara takdim ediliyor. Ödülün ilk sahibi geçen yıl Afrika Birliği olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulunun-ilk-sahibi-afrika-birligi-oldu-1087839146.html
rusya
st. petersburg
petersburg
özbekistan
kırgızistan
tacikistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102034238_105:0:732:470_1920x0_80_0_0_9ee58830121f6dc22f466d880e60aaba.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, st. petersburg, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, petersburg, rusya barış vakfı, özbekistan, kırgızistan, tacikistan, şevket mirziyoyev, sadır caparov, i̇mamali rahman
rusya, vladimir putin, st. petersburg, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, petersburg, rusya barış vakfı, özbekistan, kırgızistan, tacikistan, şevket mirziyoyev, sadır caparov, i̇mamali rahman
Putin, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı
Rusya lideri Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in layık görüldüğü Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı.
Tören, liderlerin daha önce katıldığı Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rimskiy-Korsakov Konservatuvarı’nda gerçekleşti.
Caparov, Rahman ve Mirziyoyev, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı 22 Haziran 2022'de Rus Tarih Kurumu, Rusya Askeri Tarih Kurumu ve Rusya Barış Vakfı tarafından kurulmuştu. Dünya edebiyatının efsanevi yazarlarından olan büyük Rus düşünür ve yazar Lev Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Barış Ödülü, barışı koruma faaliyetlerinde bulunan, silahlanma yarışına karşı çıkan, çok kutuplu ve şiddetten uzak dünyanın değerlerini teşvik eden ve aktif savaş karşıtı faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlara takdim ediliyor. Ödülün ilk sahibi geçen yıl Afrika Birliği olmuştu.