Putin, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı
Putin, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı. 21.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in layık görüldüğü Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı.Tören, liderlerin daha önce katıldığı Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rimskiy-Korsakov Konservatuvarı’nda gerçekleşti.Caparov, Rahman ve Mirziyoyev, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı 22 Haziran 2022'de Rus Tarih Kurumu, Rusya Askeri Tarih Kurumu ve Rusya Barış Vakfı tarafından kurulmuştu. Dünya edebiyatının efsanevi yazarlarından olan büyük Rus düşünür ve yazar Lev Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Barış Ödülü, barışı koruma faaliyetlerinde bulunan, silahlanma yarışına karşı çıkan, çok kutuplu ve şiddetten uzak dünyanın değerlerini teşvik eden ve aktif savaş karşıtı faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlara takdim ediliyor. Ödülün ilk sahibi geçen yıl Afrika Birliği olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulunun-ilk-sahibi-afrika-birligi-oldu-1087839146.html
Sputnik Türkiye
Putin, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı

Rusya lideri Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in layık görüldüğü Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı.
Tören, liderlerin daha önce katıldığı Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rimskiy-Korsakov Konservatuvarı’nda gerçekleşti.
Caparov, Rahman ve Mirziyoyev, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı 22 Haziran 2022'de Rus Tarih Kurumu, Rusya Askeri Tarih Kurumu ve Rusya Barış Vakfı tarafından kurulmuştu. Dünya edebiyatının efsanevi yazarlarından olan büyük Rus düşünür ve yazar Lev Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Barış Ödülü, barışı koruma faaliyetlerinde bulunan, silahlanma yarışına karşı çıkan, çok kutuplu ve şiddetten uzak dünyanın değerlerini teşvik eden ve aktif savaş karşıtı faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlara takdim ediliyor. Ödülün ilk sahibi geçen yıl Afrika Birliği olmuştu.
Lev Tolstoy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
DÜNYA
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü’nün ilk sahibi Afrika Birliği oldu
9 Eylül 2024, 23:59
