https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/putin-lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulu-takdim-torenine-katildi-1102034394.html

Putin, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı

Putin, Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T22:48+0300

2025-12-21T22:48+0300

2025-12-21T22:48+0300

dünya

rusya

vladimir putin

st. petersburg

lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı

petersburg

rusya barış vakfı

özbekistan

kırgızistan

tacikistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102034238_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_43e8d6116ddbbe74917749d8ee0c5fec.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in layık görüldüğü Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim törenine katıldı.Tören, liderlerin daha önce katıldığı Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rimskiy-Korsakov Konservatuvarı’nda gerçekleşti.Caparov, Rahman ve Mirziyoyev, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı 22 Haziran 2022'de Rus Tarih Kurumu, Rusya Askeri Tarih Kurumu ve Rusya Barış Vakfı tarafından kurulmuştu. Dünya edebiyatının efsanevi yazarlarından olan büyük Rus düşünür ve yazar Lev Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Barış Ödülü, barışı koruma faaliyetlerinde bulunan, silahlanma yarışına karşı çıkan, çok kutuplu ve şiddetten uzak dünyanın değerlerini teşvik eden ve aktif savaş karşıtı faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşlara takdim ediliyor. Ödülün ilk sahibi geçen yıl Afrika Birliği olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulunun-ilk-sahibi-afrika-birligi-oldu-1087839146.html

rusya

st. petersburg

petersburg

özbekistan

kırgızistan

tacikistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, st. petersburg, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, petersburg, rusya barış vakfı, özbekistan, kırgızistan, tacikistan, şevket mirziyoyev, sadır caparov, i̇mamali rahman