Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Ünlü viski markası ana damıtım evinde 2026'da üretime ara verecek
Ünlü viski markası ana damıtım evinde 2026’da üretime ara verecek
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük Amerikan viskisi üreticilerinden biri olan Jim Beam, Kentucky eyaletindeki Clermont tesisinde bourbon üretimini 2026 yılı boyunca durdurma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, James B. Beam kampüsünde bulunan ana damıtımevinde üretim 1 Ocak 2026 itibarıyla askıya alınacak.Bourbon sektöründe talep düşüşüÜretim durdurulsa da, Clermont tesisinde şişeleme ve depolama faaliyetleri sürecek.Jim Beam’in bu kararı, Kentucky’nin yaklaşık 9 milyar dolarlık bourbon sektörünün ciddi bir arz fazlası ve iç pazarda talep daralmasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.Sektör verilerine göre, Kentucky’de bourbon üretimi ağustos ayı itibarıyla 55 milyon proof-gallon’dan (ABD'de kullanılan galon ölçü birimi) fazla azaltıldı. Bu, 2018’den bu yana kaydedilen en düşük üretim seviyesi anlamına geliyor. Aynı dönemde ihracat da önemli ölçüde geriledi.Kanada, boykot ediyorKanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürdürdüğü ticaret savaşı nedeniyle mart ayından bu yana Amerikan alkollü içkilerini boykot ediyor. Bu nedenle ABD viskisi satışları Kanada pazarında ekim ayına kadar yüzde 60’tan fazla düştü.Daha önce Brown-Forman’a ait Jack Daniel’s Tennessee Whiskey de üretimde geçici duraklamalar ve işten çıkarmalar açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-kanada-ile-ticaret-gorusmelerini-sonlandirdi-reagan-reklami-sahteydi-1100442488.html
Ünlü viski markası ana damıtım evinde 2026’da üretime ara verecek

17:16 22.12.2025
Dünyanın en büyük Amerikan viskisi üreticilerinden biri olan Jim Beam, Kentucky eyaletindeki Clermont tesisinde bourbon üretimini 2026 yılı boyunca durdurma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, James B. Beam kampüsünde bulunan ana damıtımevinde üretim 1 Ocak 2026 itibarıyla askıya alınacak.
Jim Beam yetkilileri, şirket açıklamasında, '2026 yılına yönelik üretim hacimlerimizi değerlendirdik ve tesis iyileştirmelerine yatırım yapmak için ana damıtımevinde üretime ara verme kararı aldık' ifadelerini kullandı.

Bourbon sektöründe talep düşüşü

Üretim durdurulsa da, Clermont tesisinde şişeleme ve depolama faaliyetleri sürecek.
Jim Beam’in bu kararı, Kentucky’nin yaklaşık 9 milyar dolarlık bourbon sektörünün ciddi bir arz fazlası ve iç pazarda talep daralmasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.
Sektör verilerine göre, Kentucky’de bourbon üretimi ağustos ayı itibarıyla 55 milyon proof-gallon’dan (ABD'de kullanılan galon ölçü birimi) fazla azaltıldı. Bu, 2018’den bu yana kaydedilen en düşük üretim seviyesi anlamına geliyor. Aynı dönemde ihracat da önemli ölçüde geriledi.

Kanada, boykot ediyor

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürdürdüğü ticaret savaşı nedeniyle mart ayından bu yana Amerikan alkollü içkilerini boykot ediyor. Bu nedenle ABD viskisi satışları Kanada pazarında ekim ayına kadar yüzde 60’tan fazla düştü.
Daha önce Brown-Forman’a ait Jack Daniel’s Tennessee Whiskey de üretimde geçici duraklamalar ve işten çıkarmalar açıklamıştı.
DÜNYA
Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdı: 'Reagan reklamı sahte'
24 Ekim, 09:47
DÜNYA
Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdı: 'Reagan reklamı sahte'
24 Ekim, 09:47
