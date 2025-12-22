https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/unlu-viski-markasi-ana-damitim-evinde-2026da-uretime-ara-verecek-1102064099.html
Ünlü viski markası ana damıtım evinde 2026’da üretime ara verecek
Ünlü viski markası ana damıtım evinde 2026’da üretime ara verecek
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük Amerikan viskisi üreticilerinden biri olan Jim Beam, Kentucky eyaletindeki Clermont tesisinde bourbon üretimini 2026 yılı boyunca durdurma kararı aldı.
2025-12-22T17:16+0300
2025-12-22T17:16+0300
2025-12-22T17:16+0300
ekonomi̇
kentucky
viski
abd
haberler
donald trump
abd
brown-forman
jim beam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102063416_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7181d6c61476bc48f26cdbb743fdea2.jpg
Şirketten yapılan açıklamaya göre, James B. Beam kampüsünde bulunan ana damıtımevinde üretim 1 Ocak 2026 itibarıyla askıya alınacak.Bourbon sektöründe talep düşüşüÜretim durdurulsa da, Clermont tesisinde şişeleme ve depolama faaliyetleri sürecek.Jim Beam’in bu kararı, Kentucky’nin yaklaşık 9 milyar dolarlık bourbon sektörünün ciddi bir arz fazlası ve iç pazarda talep daralmasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.Sektör verilerine göre, Kentucky’de bourbon üretimi ağustos ayı itibarıyla 55 milyon proof-gallon’dan (ABD'de kullanılan galon ölçü birimi) fazla azaltıldı. Bu, 2018’den bu yana kaydedilen en düşük üretim seviyesi anlamına geliyor. Aynı dönemde ihracat da önemli ölçüde geriledi.Kanada, boykot ediyorKanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürdürdüğü ticaret savaşı nedeniyle mart ayından bu yana Amerikan alkollü içkilerini boykot ediyor. Bu nedenle ABD viskisi satışları Kanada pazarında ekim ayına kadar yüzde 60’tan fazla düştü.Daha önce Brown-Forman’a ait Jack Daniel’s Tennessee Whiskey de üretimde geçici duraklamalar ve işten çıkarmalar açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-kanada-ile-ticaret-gorusmelerini-sonlandirdi-reagan-reklami-sahteydi-1100442488.html
kentucky
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102063416_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9dd3a8fff90ed5529bdc9bbaf9b1e43a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
viski, jim beam, kapanma, bourbon, bourbon viski, talep, satış, haberler
viski, jim beam, kapanma, bourbon, bourbon viski, talep, satış, haberler
Ünlü viski markası ana damıtım evinde 2026’da üretime ara verecek
Dünyanın en büyük Amerikan viskisi üreticilerinden biri olan Jim Beam, Kentucky eyaletindeki Clermont tesisinde bourbon üretimini 2026 yılı boyunca durdurma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, James B. Beam kampüsünde bulunan ana damıtımevinde üretim 1 Ocak 2026 itibarıyla askıya alınacak.
Jim Beam yetkilileri, şirket açıklamasında, '2026 yılına yönelik üretim hacimlerimizi değerlendirdik ve tesis iyileştirmelerine yatırım yapmak için ana damıtımevinde üretime ara verme kararı aldık' ifadelerini kullandı.
Bourbon sektöründe talep düşüşü
Üretim durdurulsa da, Clermont tesisinde şişeleme ve depolama faaliyetleri sürecek.
Jim Beam’in bu kararı, Kentucky’nin yaklaşık 9 milyar dolarlık bourbon sektörünün ciddi bir arz fazlası ve iç pazarda talep daralmasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.
Sektör verilerine göre, Kentucky’de bourbon üretimi ağustos ayı itibarıyla 55 milyon proof-gallon’dan (ABD'de kullanılan galon ölçü birimi) fazla azaltıldı. Bu, 2018’den bu yana kaydedilen en düşük üretim seviyesi anlamına geliyor. Aynı dönemde ihracat da önemli ölçüde geriledi.
Kanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürdürdüğü ticaret savaşı nedeniyle mart ayından bu yana Amerikan alkollü içkilerini boykot ediyor. Bu nedenle ABD viskisi satışları Kanada pazarında ekim ayına kadar yüzde 60’tan fazla düştü.
Daha önce Brown-Forman’a ait Jack Daniel’s Tennessee Whiskey de üretimde geçici duraklamalar ve işten çıkarmalar açıklamıştı.