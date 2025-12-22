https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/unlu-viski-markasi-ana-damitim-evinde-2026da-uretime-ara-verecek-1102064099.html

Ünlü viski markası ana damıtım evinde 2026’da üretime ara verecek

Ünlü viski markası ana damıtım evinde 2026’da üretime ara verecek

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük Amerikan viskisi üreticilerinden biri olan Jim Beam, Kentucky eyaletindeki Clermont tesisinde bourbon üretimini 2026 yılı boyunca durdurma kararı aldı.

2025-12-22T17:16+0300

2025-12-22T17:16+0300

2025-12-22T17:16+0300

ekonomi̇

kentucky

viski

abd

haberler

donald trump

abd

brown-forman

jim beam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102063416_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7181d6c61476bc48f26cdbb743fdea2.jpg

Şirketten yapılan açıklamaya göre, James B. Beam kampüsünde bulunan ana damıtımevinde üretim 1 Ocak 2026 itibarıyla askıya alınacak.Bourbon sektöründe talep düşüşüÜretim durdurulsa da, Clermont tesisinde şişeleme ve depolama faaliyetleri sürecek.Jim Beam’in bu kararı, Kentucky’nin yaklaşık 9 milyar dolarlık bourbon sektörünün ciddi bir arz fazlası ve iç pazarda talep daralmasıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.Sektör verilerine göre, Kentucky’de bourbon üretimi ağustos ayı itibarıyla 55 milyon proof-gallon’dan (ABD'de kullanılan galon ölçü birimi) fazla azaltıldı. Bu, 2018’den bu yana kaydedilen en düşük üretim seviyesi anlamına geliyor. Aynı dönemde ihracat da önemli ölçüde geriledi.Kanada, boykot ediyorKanada, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürdürdüğü ticaret savaşı nedeniyle mart ayından bu yana Amerikan alkollü içkilerini boykot ediyor. Bu nedenle ABD viskisi satışları Kanada pazarında ekim ayına kadar yüzde 60’tan fazla düştü.Daha önce Brown-Forman’a ait Jack Daniel’s Tennessee Whiskey de üretimde geçici duraklamalar ve işten çıkarmalar açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-kanada-ile-ticaret-gorusmelerini-sonlandirdi-reagan-reklami-sahteydi-1100442488.html

kentucky

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viski, jim beam, kapanma, bourbon, bourbon viski, talep, satış, haberler