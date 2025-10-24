https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-kanada-ile-ticaret-gorusmelerini-sonlandirdi-reagan-reklami-sahteydi-1100442488.html

Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdı: 'Reagan reklamı sahte'

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Ronald Reagan'a ait sahte bir reklam kullandığını öne sürerek iki ülke arasındaki tüm ticaret görüşmelerinin... 24.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yürütülen tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırılıdığını duyurdu. Trump, bu kararının gerekçesi olarak, Kanada'nın ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'a ait 'sahte bir reklam' kullanmasını gösterdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ronald Reagan Vakfı, Kanada'nın Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu sahte bir reklamı hileli şekilde kullandığını duyurdu. Bu, ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararlarına müdahale etmek için yapıldı" ifadelerine yer verdi.Trump, gümrük vergilerinin ülkenin 'ulusal güvenliği ve ekonomisi için büyük önem taşıdığını' belirterek, "Bu aşırı davranışları nedeniyle, Kanada ile tüm ticaret görüşmeleri sonlandırılmıştır" dedi.Trump'ın paylaşımında söz konusu reklamın 75 milyon dolar değerinde olduğu ve Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine yönelik olumsuz ifadeler kullandığı iddiasına yer verildi. Kanada tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.'Kanada, ABD dışındaki ihracatını iki katına çıkarmayı hedefliyor'Kanada Başbakanı Mark Carney, geçen gün yaptığı konuşmasında ticaret konusunda sadece ABD'ye bağımlı olamayacaklarını, Hindistan ve Çin gibi küresel güçlerle temas halinde olduklarını ve ABD dışındaki ihracatı gelecek 10 yılda 2 katına çıkarmayı planladıklarını söylemişti.'En büyük zararı Kanada görecek'Trump, Ekim ayının başında yaptığı açıklamada, 14 Ekim'de yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergilerini açıklamıştı. İthal ahşap ürünlere yüzde 10 ila 50 arasında değişen yeni vergiler getiren Trump, kararın 'Amerikan ekonomisini ve yerli üreticiyi korumayı' amaçladığını öne sürmüştü. ABD’nin en büyük kereste tedarikçisi olan Kanada, halihazırda yüzde 35’in üzerinde gümrük vergisi uygulanan ürünlerini şimdi daha da yüksek oranlarla satmak zorunda kalmıştı.

