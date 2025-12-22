Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/unlu-muzisyen-chris-rea-hayatini-kaybetti-1102072898.html
Ünlü müzisyen Chris Rea hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen Chris Rea hayatını kaybetti
Rock ve blues müziğin önemli isimlerinden, Driving Home for Christmas, The Road to Hell ve On the Beach gibi şarkılarıyla tanınan İngiliz müzisyen Chris Rea
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.1951 yılında İngiltere'nin Middlesbrough kentinde dünyaya gelen Rea, kariyeri boyunca blues, pop ve soft rock tarzlarını harmanladığı 25 stüdyo albümüne imza attı. 30 milyondan fazla albüm satan Rea, özellikle The Road to Hell albümüyle büyük başarı yakaladı.Müzik kariyerinde 1980'li yılların sonlarında zirveye çıkan Rea, ilerleyen yıllarda ise kökleri olan blues müziğe yöneldi. Aynı zamanda motor sporlarına olan ilgisiyle de bilinen sanatçı, Formula 1 ve binek otomobil yarışlarında çeşitli görevlerde bulundu.Pankreas kanseri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşayan Chris Rea, buna rağmen uzun yıllar müzik üretmeye devam etti.
Ünlü müzisyen Chris Rea hayatını kaybetti

Rock ve blues müziğin önemli isimlerinden, Driving Home for Christmas, The Road to Hell ve On the Beach gibi şarkılarıyla tanınan İngiliz müzisyen Chris Rea, 74 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1951 yılında İngiltere’nin Middlesbrough kentinde dünyaya gelen Rea, kariyeri boyunca blues, pop ve soft rock tarzlarını harmanladığı 25 stüdyo albümüne imza attı. 30 milyondan fazla albüm satan Rea, özellikle The Road to Hell albümüyle büyük başarı yakaladı.
Müzik kariyerinde 1980’li yılların sonlarında zirveye çıkan Rea, ilerleyen yıllarda ise kökleri olan blues müziğe yöneldi. Aynı zamanda motor sporlarına olan ilgisiyle de bilinen sanatçı, Formula 1 ve binek otomobil yarışlarında çeşitli görevlerde bulundu.
Pankreas kanseri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşayan Chris Rea, buna rağmen uzun yıllar müzik üretmeye devam etti.
