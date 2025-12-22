https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/unlu-muzisyen-chris-rea-hayatini-kaybetti-1102072898.html

Ünlü müzisyen Chris Rea hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen Chris Rea hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rock ve blues müziğin önemli isimlerinden, Driving Home for Christmas, The Road to Hell ve On the Beach gibi şarkılarıyla tanınan İngiliz müzisyen Chris Rea... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T21:43+0300

2025-12-22T21:43+0300

2025-12-22T21:43+0300

dünya

müzik

müzik albümü

müzik aleti

elektronik müzik

müzik grubu

90'lar pop müzik

rock

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102071856_0:140:1006:706_1920x0_80_0_0_363ee5e70ba32c9ec7ebc00c419418b6.jpg

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Chris Rea, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.1951 yılında İngiltere’nin Middlesbrough kentinde dünyaya gelen Rea, kariyeri boyunca blues, pop ve soft rock tarzlarını harmanladığı 25 stüdyo albümüne imza attı. 30 milyondan fazla albüm satan Rea, özellikle The Road to Hell albümüyle büyük başarı yakaladı.Müzik kariyerinde 1980’li yılların sonlarında zirveye çıkan Rea, ilerleyen yıllarda ise kökleri olan blues müziğe yöneldi. Aynı zamanda motor sporlarına olan ilgisiyle de bilinen sanatçı, Formula 1 ve binek otomobil yarışlarında çeşitli görevlerde bulundu.Pankreas kanseri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşayan Chris Rea, buna rağmen uzun yıllar müzik üretmeye devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/yataginda-olu-bulunmustu-leyla-mizrahinin-olum-nedeni-aciklandi-1102040788.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müzik, müzik albümü, müzik aleti, elektronik müzik, müzik grubu, 90'lar pop müzik, rock