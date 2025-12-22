Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ukrayna-parlamentosunda-devlet-baskanligi-secimleri-icin-hazirliklar-basladi-1102058619.html
Ukrayna parlamentosunda Devlet Başkanlığı seçimleri için hazırlıklar başladı
Ukrayna parlamentosunda Devlet Başkanlığı seçimleri için hazırlıklar başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna parlamentosu Rada’da, Devlet Başkanlığı seçimleri için çalışma grubunun oluşturulduğu belirtildi. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T14:54+0300
2025-12-22T14:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
yüksek rada
vladimir zelenskiy
seçimler
devlet başkanlığı seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102210/05/1022100577_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_a40cafd09532233746dacee86bf4a0e2.jpg
Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonunun lideri David Arahamiya, oluşturulan çalışma grubunun, sıkıyönetim sırasında Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılması olasılığını inceleyeceğini bildirdi.Arahamiya, Telegram paylaşımında, “Varıan ön anlaşmaya göre, Ukrayna'da sıkıyönetim sırasında olası devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması konusunu hızla ele almak üzere Yüksek Rada'da bir çalışma grubu oluşturuluyor. Müzakereler, Rada'nın devlet yönetimi, yerel yönetim, bölgesel kalkınma ve şehir planlaması ile ilgili komitesi bünyesinde gerçekleştirilecek” diye yazdı.Müzakerelere, parlamentodaki tüm grupların ve fraksiyonların, Merkez Seçim Komisyonu'nun ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağını ifade eden milletvekili, ilk toplantının tarihini daha sonra açıklayacağını belirtti.Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Anayasası ile belirlenen devlet başkanlığı görev süresi 21 Mayıs 2024’te sona ermişti, ancak Kiev yönetimi, sıkıyönetim sona erene kadar yeni seçim yapmanın mümkün olmadığını savunarak sandığa gitmeyi reddetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da tek meşru yönetimin parlamento ve Rada Başkanı olduğunu dile getirmişti.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’da Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından Zelenskiy, seçimlerin yapılabilmesi için mevzuat değişikliğine başvurmaya hazır olduğunu belirterek Rada’ya ilgili yasayı hazırlama talimatını verdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/putin-bdt-ulkeleri-arasindaki-ticarette-ulusal-para-birimlerinin-payi-yuzde-96-1102053030.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102210/05/1022100577_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_3520292d74d9da79c430743985bd6b8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, yüksek rada, vladimir zelenskiy, seçimler, devlet başkanlığı seçimleri
ukrayna, yüksek rada, vladimir zelenskiy, seçimler, devlet başkanlığı seçimleri

Ukrayna parlamentosunda Devlet Başkanlığı seçimleri için hazırlıklar başladı

14:54 22.12.2025 (güncellendi: 14:59 22.12.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinUkrayna Parlamentosu Yüksek Rada
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna parlamentosu Rada’da, Devlet Başkanlığı seçimleri için çalışma grubunun oluşturulduğu belirtildi.
Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonunun lideri David Arahamiya, oluşturulan çalışma grubunun, sıkıyönetim sırasında Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılması olasılığını inceleyeceğini bildirdi.
Arahamiya, Telegram paylaşımında, “Varıan ön anlaşmaya göre, Ukrayna'da sıkıyönetim sırasında olası devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması konusunu hızla ele almak üzere Yüksek Rada'da bir çalışma grubu oluşturuluyor. Müzakereler, Rada'nın devlet yönetimi, yerel yönetim, bölgesel kalkınma ve şehir planlaması ile ilgili komitesi bünyesinde gerçekleştirilecek” diye yazdı.
Müzakerelere, parlamentodaki tüm grupların ve fraksiyonların, Merkez Seçim Komisyonu'nun ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağını ifade eden milletvekili, ilk toplantının tarihini daha sonra açıklayacağını belirtti.
Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Anayasası ile belirlenen devlet başkanlığı görev süresi 21 Mayıs 2024’te sona ermişti, ancak Kiev yönetimi, sıkıyönetim sona erene kadar yeni seçim yapmanın mümkün olmadığını savunarak sandığa gitmeyi reddetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da tek meşru yönetimin parlamento ve Rada Başkanı olduğunu dile getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’da Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından Zelenskiy, seçimlerin yapılabilmesi için mevzuat değişikliğine başvurmaya hazır olduğunu belirterek Rada’ya ilgili yasayı hazırlama talimatını verdiğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
DÜNYA
Putin: BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96
13:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала