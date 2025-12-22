https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ukrayna-parlamentosunda-devlet-baskanligi-secimleri-icin-hazirliklar-basladi-1102058619.html

Ukrayna parlamentosunda Devlet Başkanlığı seçimleri için hazırlıklar başladı

Ukrayna parlamentosunda Devlet Başkanlığı seçimleri için hazırlıklar başladı

22.12.2025

Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonunun lideri David Arahamiya, oluşturulan çalışma grubunun, sıkıyönetim sırasında Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılması olasılığını inceleyeceğini bildirdi.Arahamiya, Telegram paylaşımında, “Varıan ön anlaşmaya göre, Ukrayna'da sıkıyönetim sırasında olası devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması konusunu hızla ele almak üzere Yüksek Rada'da bir çalışma grubu oluşturuluyor. Müzakereler, Rada'nın devlet yönetimi, yerel yönetim, bölgesel kalkınma ve şehir planlaması ile ilgili komitesi bünyesinde gerçekleştirilecek” diye yazdı.Müzakerelere, parlamentodaki tüm grupların ve fraksiyonların, Merkez Seçim Komisyonu'nun ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağını ifade eden milletvekili, ilk toplantının tarihini daha sonra açıklayacağını belirtti.Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Anayasası ile belirlenen devlet başkanlığı görev süresi 21 Mayıs 2024’te sona ermişti, ancak Kiev yönetimi, sıkıyönetim sona erene kadar yeni seçim yapmanın mümkün olmadığını savunarak sandığa gitmeyi reddetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da tek meşru yönetimin parlamento ve Rada Başkanı olduğunu dile getirmişti.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’da Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından Zelenskiy, seçimlerin yapılabilmesi için mevzuat değişikliğine başvurmaya hazır olduğunu belirterek Rada’ya ilgili yasayı hazırlama talimatını verdiğini açıklamıştı.

