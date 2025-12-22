https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/milyonlari-ilgilendiriyor-trafik-sigortasinda-hasarsizlik-indirimi-degisiyor-mu-noyan-dogan-1102038371.html
Milyonları ilgilendiriyor: Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi değişiyor mu? Noyan Doğan detayları açıkladı
Milyonları ilgilendiriyor: Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi değişiyor mu? Noyan Doğan detayları açıkladı
Sputnik Türkiye
Trafik sigortasında 1 Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. Hasarsızlık indirimi ve basamak sistemi... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T07:32+0300
2025-12-22T07:32+0300
2025-12-22T07:32+0300
ekonomi̇
trafik
sigorta
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
noyan doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090517995_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c5bac7d15d3fd9b7629732c4b07f12b0.jpg
Yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemelerle ilgili kamuoyunda dolaşan iddialara açıklık getirildi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) verilerine dayanarak, hasarsızlık indiriminin araca bağlı kalmaya devam edeceğini, prim tarifeleri ve basamak sisteminin ise baştan sona yenilenmeyeceğini vurguladı.En kritik düzenleme araç alım-satımındaMevcut uygulamada, eski araç satılmadan yeni araç alındığında trafik sigortası 4. basamaktan başlıyor. Bu durum hasarlı sürücülere avantaj, hasarsız sürücülere ise dezavantaj yaratıyordu. 1 Ocak 2026’dan itibaren bu adaletsizlik kısmen giderilecek.Bir yıl içinde eski aracı satma şartıYeni düzenlemeye göre, eski araç satılmadan yeni araç alındığında sigorta yine 4. basamaktan yapılacak. Ancak bir yıl içinde eski araç satılırsa, poliçe yenileme döneminde sürücü kendi gerçek hasar basamağına dönecek. Böylece hasarsız sürücüler tekrar düşük prim avantajını yakalayacak. Noyan Doğan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Eski aracınızı satmadan yeni araç aldığınızda yine trafik sigortasını 4. basamaktan yaptıracaksınız, bir yıl sonra poliçe yenilemeniz geldiğinde, eski aracınızı da bu bir yıl içinde sattıysanız; trafik sigortasını yenilerken, eski hasar basamağınızdan yenileyeceksiniz. Örneğin, hasarlı sürücüsünüz ve trafik sigortasında 1. basamaktasınız, yeni aldığınız araç için sigorta sistemine 4. basamaktan girdiniz, bir yıl sonra sigortanız 1. basamaktan yenilenecek ve yüksek prim ödeyeceksiniz. Veya 8. basamakta, hasarsız sürücüsünüz, bir yıl sonra sigortanız 8. basamaktan yenilenecek ve düşük prim ödeyeceksiniz. Tek bir şart var; o da, bu bir yıl içinde eski aracınızı satmanız gerekiyor."Trafik sigortasında araç sayısına sınırTrafik sigortasında şahıslar için önemli bir yenilik daha geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren, bir kişinin üzerine kayıtlı en fazla 5 araç şahsi statüde sigortalanabilecek. 6’ncı araçtan itibaren sigorta, tüzel kişi tarifesiyle yapılacak ve primler yükselecek.Erken poliçe yenileyenler dikkatYeni yılda poliçe yenilemesiyle ilgili kritik bir değişiklik de uygulanacak. Poliçesini erken yenileyen sürücüler, yenileme sonrası kaza yaparsa bu hasar bir sonraki yılın primine yansıtılacak. Böylece erken yenileme, hasar basamağını artık korumayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/meclis-uyesine-trafikte-saldiri-araci-yumruklayan-supheli-tutuklandi-1102036515.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090517995_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_662c40a3cc1a1969a05469de982661fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik, sigorta, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), noyan doğan
trafik, sigorta, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), noyan doğan
Milyonları ilgilendiriyor: Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi değişiyor mu? Noyan Doğan detayları açıkladı
Trafik sigortasında 1 Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girecek. Hasarsızlık indirimi ve basamak sistemi aynen korunurken; araç alım-satımı, poliçe yenilemesi ve araç sayısı sınırına ilişkin yeni kurallar uygulanacak.
Yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemelerle ilgili kamuoyunda dolaşan iddialara açıklık getirildi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) verilerine dayanarak, hasarsızlık indiriminin araca bağlı kalmaya devam edeceğini, prim tarifeleri ve basamak sisteminin ise baştan sona yenilenmeyeceğini vurguladı.
En kritik düzenleme araç alım-satımında
Mevcut uygulamada, eski araç satılmadan yeni araç alındığında trafik sigortası 4. basamaktan başlıyor. Bu durum hasarlı sürücülere avantaj, hasarsız sürücülere ise dezavantaj yaratıyordu. 1 Ocak 2026’dan itibaren bu adaletsizlik kısmen giderilecek.
Bir yıl içinde eski aracı satma şartı
Yeni düzenlemeye göre, eski araç satılmadan yeni araç alındığında sigorta yine 4. basamaktan yapılacak. Ancak bir yıl içinde eski araç satılırsa, poliçe yenileme döneminde sürücü kendi gerçek hasar basamağına dönecek. Böylece hasarsız sürücüler tekrar düşük prim avantajını yakalayacak. Noyan Doğan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Eski aracınızı satmadan yeni araç aldığınızda yine trafik sigortasını 4. basamaktan yaptıracaksınız, bir yıl sonra poliçe yenilemeniz geldiğinde, eski aracınızı da bu bir yıl içinde sattıysanız; trafik sigortasını yenilerken, eski hasar basamağınızdan yenileyeceksiniz. Örneğin, hasarlı sürücüsünüz ve trafik sigortasında 1. basamaktasınız, yeni aldığınız araç için sigorta sistemine 4. basamaktan girdiniz, bir yıl sonra sigortanız 1. basamaktan yenilenecek ve yüksek prim ödeyeceksiniz. Veya 8. basamakta, hasarsız sürücüsünüz, bir yıl sonra sigortanız 8. basamaktan yenilenecek ve düşük prim ödeyeceksiniz. Tek bir şart var; o da, bu bir yıl içinde eski aracınızı satmanız gerekiyor."
Trafik sigortasında araç sayısına sınır
Trafik sigortasında şahıslar için önemli bir yenilik daha geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren, bir kişinin üzerine kayıtlı en fazla 5 araç şahsi statüde sigortalanabilecek. 6’ncı araçtan itibaren sigorta, tüzel kişi tarifesiyle yapılacak ve primler yükselecek.
Erken poliçe yenileyenler dikkat
Yeni yılda poliçe yenilemesiyle ilgili kritik bir değişiklik de uygulanacak. Poliçesini erken yenileyen sürücüler, yenileme sonrası kaza yaparsa bu hasar bir sonraki yılın primine yansıtılacak. Böylece erken yenileme, hasar basamağını artık korumayacak.