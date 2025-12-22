https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/fenerbahce-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1102059700.html

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Yarın oynanacak Fenerbahçe -Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Derbinin hakemi Çakır olduTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.Maçları yönetecek hakemler şöyle:Yarın:24 Aralık Çarşamba:

