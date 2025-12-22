https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/fenerbahce-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1102059700.html
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. 22.12.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Yarın oynanacak Fenerbahçe -Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.
Derbinin hakemi Çakır oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.
Maçları yönetecek hakemler şöyle:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay