TBMM'de Libya tezkeresi kabul edildi

TBMM'de Libya tezkeresi kabul edildi

Libya’da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya’daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.Tezkere üzerine söz alan Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Türkiye’nin Libya’daki varlığının açık, meşru ve uluslararası hukuka dayandığını vurguladı. Karamık, “Bu varlık bir işgal değil, bir müdahale ya da macera değildir. Eğitim, askeri danışmanlık, kapasite inşası ve sahada caydırıcılık yoluyla istikrarın korunmasına yöneliktir” dedi.Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından yapılan oylamada, TSK’nın Libya’daki görev süresinin 2 Ocak 2026’dan itibaren 24 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmiş oldu.

