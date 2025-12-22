https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/suriye-ordusu-ve-durzi-gruplar-arasinda-catisma-cikti-1102078172.html
Suriye Ordusu ve Dürzi gruplar arasında çatışma çıktı
Suriye Ordusu ve Dürzi gruplar arasında çatışma çıktı
Suriye’nin Süveyda vilayetinde güvenlik güçleriyle Hikmet el-Hacri öncülüğündeki Dürzi silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Süveyda’da Dürzi silahlı grupların Suriye ordusuna ait noktalarla sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı bildirildi.Şam yönetimi, söz konusu grupların İsrail tarafından desteklendiğini öne sürerken, çatışmalarda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Bölgede artan gerilim, temmuz ayında Bedevi Arap aşiretleriyle Dürzi gruplar arasında meydana gelen ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği olayların ardından yeniden gündeme geldi.
