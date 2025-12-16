https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/carpisma-saati-uyariyor-uydular-kontrolden-cikarsa-3-gun-icinde-baslayabilir-1101853250.html
'Çarpışma Saati' uyarıyor: Uydular kontrolden çıkarsa 3 gün içinde başlayabilir
Yeni bir çalışmaya göre, Dünya yörüngesindeki uydular manevra kabiliyetini kaybederse ilk çarpışma yalnızca üç gün içinde yaşanabilir.
Yapılan yeni bir araştırma, yörüngedeki uyduların ani bir arıza, güneş fırtınası ya da sistemsel kesinti nedeniyle manevra yapamaz hale gelmesi durumunda, ‘ilk uydu çarpışmasının yalnızca üç gün içinde gerçekleşebileceğini’ ortaya koydu.
Araştırmaya göre, bugün yörüngede bulunan tüm uydular birbirinden kaçınma manevralarını kaybederse, ilk kazanın yaşanması için gereken süre sadece 2.8 gün.
7 yılda 3 katından fazla arttı
Son yedi yılda Dünya yörüngesindeki uydu sayısı 4 binden yaklaşık 14 bine çıktı. Bu artışın başlıca nedeni, SpaceX’in alçak Dünya yörüngesinde konuşlandırdığı Starlink uydu ağı.
Starlink’in halihazırda 340-550 kilometre irtifa arasında 9 binden fazla uydusu bulunuyor. Bu yoğunluk, uyduların sürekli olarak birbirlerinden kaçmak zorunda kalmasına yol açıyor.
Olası bir çarpışma ise binlerce metal parçasının yörüngeye saçılmasına ve bazı yörünge katmanlarının uzun süre kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
ABD’de Princeton Üniversitesi’nden Sarah Thiele ve ekibi, kamuya açık uydu konum verilerini kullanarak yeni bir risk ölçütü geliştirdi. 'Crash Clock' (Çarpışma Saati) adı verilen bu ölçüm, yörüngedeki çarpışma riskinin ne kadar yakın olduğunu göstermeyi amaçlıyor.
İsim, nükleer savaş riskini simgeleyen ünlü 'Doomsday Clock' (Kıyamet Saati) ile bilinçli bir benzerlik taşıyor.
taşıyor. Çalışmanın yazarlarından Kanada’daki Regina Üniversitesi’nden Samantha Lawler, bu benzetmenin özellikle tartışıldığını söylüyor.
Araştırmaya göre, SpaceX’in ilk Starlink fırlatmasını yaptığı 2019’dan önce, yani 2018 yılında tüm uydular manevra yeteneğini kaybetseydi ilk çarpışma 121 gün sonra gerçekleşecekti.
Bugün ise bu süre 2.8 güne düşmüş durumda.
Güneş fırtınası senaryosu ne kadar gerçekçi?
2.8 günlük senaryo, tüm uyduların aynı anda devre dışı kaldığı olağanüstü bir durumu varsayıyor. Böyle bir tabloya, güçlü bir güneş fırtınasına yol açabilir. Mayıs 2024’te yaşanan güçlü bir güneş fırtınası sırasında bazı Starlink uydularının yörüngede dalga şeklinde savrulduğu gözlemlenmişti.
İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nden Hugh Lewis’e göre CRASH Clock gibi ölçütler, yörüngedeki kırılganlığı gözler önüne sermesi açısından önemli. Lewis durumu şöyle özetliyor:
Bu karttan bir ev gibi. Üzerine ne kadar çok kart eklerseniz, bir şeyler ters gittiğinde çöküş o kadar büyük olur.
Önümüzdeki yıllarda SpaceX, Amazon ve bazı Çinli şirketlerin on binlerce yeni uyduyu daha yörüngeye göndermesi planlanıyor. Bu da 'Çarpışma Saati'nin daha da kısalması anlamına geliyor. Thiele, tabloyu tek bir cümleyle özetliyor: “Düşünmesi bile korkutucu.”