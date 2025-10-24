https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/sigara-ve-cep-telefonunda-otv-oranlari-yeniden-belirlendi-fiyatlar-dusecek-mi-1100440223.html

Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları yeniden belirlendi: Fiyatlar düşecek mi?

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Fiyatlarda düşüş yaşanabilir. 24.10.2025

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi oranları yeniden düzenlendi.Sigara ve cep telefonuna ÖTV düzenlemesiKonuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ÖTV oranı düştü, maktu vergi arttıKararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.Amaç enflasyonist etkiyi düşürmekSöz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.Cep telefonları için ÖTV düzenlemesiBir diğer Kararla da bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.Buna göre, Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.Önceki düzenlemede oranlar neydi?Bir önceki düzenlemede bu oranlarTelefon fiyatları düşecek mi?Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.

