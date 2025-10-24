https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/sigara-ve-cep-telefonunda-otv-oranlari-yeniden-belirlendi-fiyatlar-dusecek-mi-1100440223.html
Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları yeniden belirlendi: Fiyatlar düşecek mi?
Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Fiyatlarda düşüş yaşanabilir. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi oranları yeniden düzenlendi.Sigara ve cep telefonuna ÖTV düzenlemesiKonuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ÖTV oranı düştü, maktu vergi arttıKararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.Amaç enflasyonist etkiyi düşürmekSöz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.Cep telefonları için ÖTV düzenlemesiBir diğer Kararla da bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.Buna göre, Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.Önceki düzenlemede oranlar neydi?Bir önceki düzenlemede bu oranlarTelefon fiyatları düşecek mi?Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.
2025
Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi oranları yeniden düzenlendi.
Sigara ve cep telefonuna ÖTV düzenlemesi
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ÖTV oranı düştü, maktu vergi arttı
Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.
Amaç enflasyonist etkiyi düşürmek
Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.
Cep telefonları için ÖTV düzenlemesi
Bir diğer Kararla da bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.
ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, Matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, Diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.
Önceki düzenlemede oranlar neydi?
Bir önceki düzenlemede bu oranlar
ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25,
ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40,
ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.
Telefon fiyatları düşecek mi?
Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.