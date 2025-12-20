https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/uyusturucu-operasyonu-kapsaminda-fatih-garipoglu-gokmen-kadir-seynova-ve-mert-alas-hakkinda-1102009592.html

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Gökmen Kadir Şeynova’nın Beşiktaş’taki, Fatih Garipoğlu’nun ise Sarıyer’deki evlerinde arama yapılmasına karar verildi.Soruşturmanın devam ettiği ve operasyon kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

