Uyuşturucu operasyonu kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
türkiye
mert alaş
hayyam garipoğlu
sarıyer
cumhuriyet başsavcılığı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Gökmen Kadir Şeynova’nın Beşiktaş’taki, Fatih Garipoğlu’nun ise Sarıyer’deki evlerinde arama yapılmasına karar verildi.Soruşturmanın devam ettiği ve operasyon kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
türki̇ye
sarıyer
türkiye, mert alaş, hayyam garipoğlu, sarıyer, cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, mert alaş, hayyam garipoğlu, sarıyer, cumhuriyet başsavcılığı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

18:02 20.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Gökmen Kadir Şeynova’nın Beşiktaş’taki, Fatih Garipoğlu’nun ise Sarıyer’deki evlerinde arama yapılmasına karar verildi.
Soruşturmanın devam ettiği ve operasyon kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
TÜRKİYE
Savcılıkta ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi
10:08
