https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/uyusturucu-operasyonu-kapsaminda-fatih-garipoglu-gokmen-kadir-seynova-ve-mert-alas-hakkinda-1102009592.html
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama... 20.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-20T18:02+0300
2025-12-20T18:02+0300
2025-12-20T18:02+0300
türki̇ye
türkiye
mert alaş
hayyam garipoğlu
sarıyer
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099636089_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bb8d2d480b59e6a7f37872cbcd241060.jpg
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Gökmen Kadir Şeynova’nın Beşiktaş’taki, Fatih Garipoğlu’nun ise Sarıyer’deki evlerinde arama yapılmasına karar verildi.Soruşturmanın devam ettiği ve operasyon kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-caglayan-adliyesinde-ifade-verecek-1102003951.html
türki̇ye
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099636089_194:0:1394:900_1920x0_80_0_0_2c5b61b9e826e9c2d70e026523346d17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mert alaş, hayyam garipoğlu, sarıyer, cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, mert alaş, hayyam garipoğlu, sarıyer, cumhuriyet başsavcılığı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Gökmen Kadir Şeynova’nın Beşiktaş’taki, Fatih Garipoğlu’nun ise Sarıyer’deki evlerinde arama yapılmasına karar verildi.
Soruşturmanın devam ettiği ve operasyon kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.