Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden röportaj verdi: Sultan'dan hiç beklemezdim
© AA / Sıtkı YıldızTuğyan Ülkem Gülter
Yalova’da pencereden düşerek ölen Güllü’nün ölümüne ilişkin gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Tuğyan Gülter ilk röportajını cezaevinden verdi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın teras katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut’un ölümü mercek altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı.
Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden, ilk röportajını dün Habertürk'e verdi. Gülter'in açıklamaları şöyle yer aldı:
"Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum"
"(Annesinin mezarını ziyaretiyle ilgili) Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim."
"Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?"
"(Abisi Tuğberk için) Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim."