Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/tugyan-ulkem-gulter-cezaevinden-roportaj-verdi-sultandan-hic-beklemezdim-1102018340.html
Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden röportaj verdi: Sultan'dan hiç beklemezdim
Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden röportaj verdi: Sultan'dan hiç beklemezdim
Sputnik Türkiye
Yalova’da pencereden düşerek ölen Güllü’nün ölümüne ilişkin gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T09:49+0300
2025-12-21T09:49+0300
türki̇ye
güllü
tuğyan ülkem gülter
yalova cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın teras katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut’un ölümü mercek altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı.Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden, ilk röportajını dün Habertürk'e verdi. Gülter'in açıklamaları şöyle yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/sarkici-gullu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-adli-tip-kurumu-raporu-cikti-1100087924.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bad57076bd2e8915a23066dd5cb06bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova cumhuriyet başsavcılığı
güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova cumhuriyet başsavcılığı

Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden röportaj verdi: Sultan'dan hiç beklemezdim

09:49 21.12.2025
© AA / Sıtkı YıldızTuğyan Ülkem Gülter
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
© AA / Sıtkı Yıldız
Abone ol
Yalova’da pencereden düşerek ölen Güllü’nün ölümüne ilişkin gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Tuğyan Gülter ilk röportajını cezaevinden verdi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın teras katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut’un ölümü mercek altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı.
Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden, ilk röportajını dün Habertürk'e verdi. Gülter'in açıklamaları şöyle yer aldı:
"Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum"
"(Annesinin mezarını ziyaretiyle ilgili) Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim."
"Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?"

"(Abisi Tuğberk için) Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim."

Güllü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
YAŞAM
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
10 Ekim, 14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала