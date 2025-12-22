https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1102052384.html

Rusya'nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bir yerleşim daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Vilça yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'ndeki Vilça yerleşiminin tamamında kontrol sağladı.Son bir gün içerisinde, bin 265 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun demiryolu ile Donbass’taki çatışma bölgesine silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, bir askeri hava üssü, uzun menzilli İHA üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların yoğun olduğu 150 nokta vuruldu.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı enerji, liman ve depolama tesisleri, uzun menzilli İHA üsleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta vuruldu.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna’ya ait 76 İHA düşürdü.

