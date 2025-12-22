https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/jd-vance-ukrayna-muzakerelerinde-bir-atilim-elde-ettik-1102049742.html

JD Vance: Ukrayna müzakerelerinde bir atılım elde ettik

22.12.2025

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Unherd’e verdiği röportajda, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma sürecine de değindi.Vance, “Bence elde ettiğimiz en büyük atılım, tüm konuların artık açıkça tartışılıyor olması” ifadesini kullandı.Başlangıçta kimsenin kozlarını ortaya koymak istemediğini belirten ABD’li yetkili, ancak son birkaç haftadır Ukraynalılar ve Rusların müzakere edilemez konuların ve görüşülebilecek konuların neler olduğu konusunda gerçek bir anlayış geliştirdiklerini sözlerine ekledi.'Kiev, Donetsk’te kontrol kaybının kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor'ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kiev rejimi temsilcilerinin özel konuşmalar sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde kontrolleri altındaki bölgeyi kaçınılmaz olarak kaybedeceklerini kabul ettiğini bildirdi.Vance, “Ukraynalılar, bunu ciddi bir güvenlik endişesi olarak görüyorlar, ki tamamen anlaşılan bir durum. Ancak özel konuşmalarda, Donetsk'i muhtemelen eninde sonunda kaybedeceklerini de kabul ediyorlar” şeklinde konuştu.Toprak tavizi meselesinin, çatışmayı çözmeye yönelik müzakereleri önemli ölçüde yavaşlattığını, ancak yine de tarafların bazı ilerlemeler kaydetmeyi başardığını anlatan ABD’li yetkili, “Diğer, daha küçük soru işaretleri de cevapsız kalıyor. Zaporojye Nükleer Santrali'ni kim kontrol edecek? Ortak kontrol mümkün mü? Santral bir veya birden fazla tarafça mı kontrol edilmeli?” diyerek şunu altını çizerek söyledi:‘Avrupa, ABD ile ortak temeli kaybedebilir’Vance ayrıca, durgunluğa ve halkın hoşnutsuzluğuna yol açan politikaları nedeniyle Avrupa ülkelerini eleştirdi.Uzun vadede, ABD ile paylaştıkları kültürel temeli kaybedebileceklerini söyleyen ABD Başkan Yardımcısı, kıtada radikal değişiklikler meydana gelirse, nükleer silahların ülkesine zarar verebilecek kişilerin eline geçebileceği yönündeki endişeleri dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'i kabul etmişti. Görüşmede, ABD'nin Ukrayna barış planı ele alınmıştı. Putin, ABD tarafı 27 maddelik planı dört pakete ayırarak bunların ayrı ayrı görüşülmesini önerdiğini bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin’deki görüşmenin çok kapsamlı olduğunu belirterek Rusya ve ABD arasındaki temasların devam edeceğini açıklamıştı. Uşakov ayrıca Rus ordusunun savaş alanındaki başarılarının görüşmelerin seyrini ve niteliğini olumlu yönde etkilediğini kaydetmişti.

