UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus istihbaratı: Kiev rejimi yetkilileri yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor
Rus istihbaratı: Kiev rejimi yetkilileri yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejimi yetkililerinin, rejim düştükten sonra yurtdışına kaçmayı planladığını açıkladı. 22.12.2025
SVR’den yapılan açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgilere göre, Kiev rejimi yetkilileri kaçınılmaz düşüşün ardından yurt dışına kaçmayı planlıyor. Ukrayna elitinin birçok üyesi ailelerini yurt dışına taşıdı ve mali varlıklarını da oraya transfer etti” ifadesine yer verildi.Ukraynalı yetkililerin ve iş insanlarının, Avrupa ülkelerinde oturma izni almak için bu ülkelerde görev yapan Ukraynalı diplomatlardan yardım talep ettiği bildirildi.Yurtdışında görev yapan Ukraynalı diplomatların yüzde 90'ından fazlasının, görev sürelerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmemeye kararlı olduğu kaydedilirken yurtdışındaki Ukraynalı diplomatların, krizi Zelenskiy'in şartlarına göre sona erdirmenin mümkün olmadığını gayet iyi bildiği vurgulandı.
Rus istihbaratı: Kiev rejimi yetkilileri yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor

12:20 22.12.2025
Kiev- Maydan
Kiev- Maydan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejimi yetkililerinin, rejim düştükten sonra yurtdışına kaçmayı planladığını açıkladı.
SVR’den yapılan açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgilere göre, Kiev rejimi yetkilileri kaçınılmaz düşüşün ardından yurt dışına kaçmayı planlıyor. Ukrayna elitinin birçok üyesi ailelerini yurt dışına taşıdı ve mali varlıklarını da oraya transfer etti” ifadesine yer verildi.
Ukraynalı yetkililerin ve iş insanlarının, Avrupa ülkelerinde oturma izni almak için bu ülkelerde görev yapan Ukraynalı diplomatlardan yardım talep ettiği bildirildi.
Yurtdışında görev yapan Ukraynalı diplomatların yüzde 90'ından fazlasının, görev sürelerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmemeye kararlı olduğu kaydedilirken yurtdışındaki Ukraynalı diplomatların, krizi Zelenskiy'in şartlarına göre sona erdirmenin mümkün olmadığını gayet iyi bildiği vurgulandı.
