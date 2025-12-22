https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/rus-istihbarati-kiev-rejimi-yetkilileri-yurt-disina-kacmaya-hazirlaniyor-1102047356.html
Rus istihbaratı: Kiev rejimi yetkilileri yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor
Rus istihbaratı: Kiev rejimi yetkilileri yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejimi yetkililerinin, rejim düştükten sonra yurtdışına kaçmayı planladığını açıkladı.
SVR’den yapılan açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgilere göre, Kiev rejimi yetkilileri kaçınılmaz düşüşün ardından yurt dışına kaçmayı planlıyor. Ukrayna elitinin birçok üyesi ailelerini yurt dışına taşıdı ve mali varlıklarını da oraya transfer etti” ifadesine yer verildi.Ukraynalı yetkililerin ve iş insanlarının, Avrupa ülkelerinde oturma izni almak için bu ülkelerde görev yapan Ukraynalı diplomatlardan yardım talep ettiği bildirildi.Yurtdışında görev yapan Ukraynalı diplomatların yüzde 90'ından fazlasının, görev sürelerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmemeye kararlı olduğu kaydedilirken yurtdışındaki Ukraynalı diplomatların, krizi Zelenskiy'in şartlarına göre sona erdirmenin mümkün olmadığını gayet iyi bildiği vurgulandı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejimi yetkililerinin, rejim düştükten sonra yurtdışına kaçmayı planladığını açıkladı.
SVR’den yapılan açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgilere göre, Kiev rejimi yetkilileri kaçınılmaz düşüşün ardından yurt dışına kaçmayı planlıyor. Ukrayna elitinin birçok üyesi ailelerini yurt dışına taşıdı ve mali varlıklarını da oraya transfer etti” ifadesine yer verildi.
Ukraynalı yetkililerin ve iş insanlarının, Avrupa ülkelerinde oturma izni almak için bu ülkelerde görev yapan Ukraynalı diplomatlardan yardım talep ettiği bildirildi.
Yurtdışında görev yapan Ukraynalı diplomatların yüzde 90'ından fazlasının, görev sürelerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmemeye kararlı olduğu kaydedilirken yurtdışındaki Ukraynalı diplomatların, krizi Zelenskiy'in şartlarına göre sona erdirmenin mümkün olmadığını gayet iyi bildiği vurgulandı.