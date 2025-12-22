https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/kremlin-rusyanin-ukraynanin-tamami-uzerinde-hak-iddia-ettigi-yonundeki-haber-tamamen-yalan-1102046543.html
Kremlin: Rusya’nın Ukrayna'nın tamamı üzerinde hak iddia ettiği yönündeki haber tamamen yalan
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters'ın Rusya'nın Ukrayna'nın tamamı üzerinde hak iddia ettiği yönündeki haberini yalanladı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Reuters'ın Rusya'nın Ukrayna'nın tamamı üzerinde hak iddia ettiği yönündeki haberini yalanladı.Reuters, ABD istihbaratındaki kaynaklara atıfta bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyet imparatorluğunu yeniden kurma, Doğu Avrupa ülkelerine saldırma ve Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki nüfuz alanını yeniden tesis etme planlarına sahip olduğunu iddia etti.Peskov, gazetecilerin bu iddiayla ilgili soruları üzerine, “Öncelikle, bunların ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz. Bu ilk nokta. Bu konuda bazı dağınık haberler gördük, ancak doğru olsalar bile, istihbarat teşkilatlarının bazı hatalı varsayımlarda bulunması, hatalı araştırma yapması ve hatalı sonuçlara varması söz konusu olabiliyor” diye açıkladı.Peskov ayrıca Rusya’nın, Ukrayna’nın tamamı üzerinde hak iddia ettiği yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.Peskov, “Kesinlikle doğru değil” diye kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un başkent Moskova'da düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberinin derhal Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletildiğini söyledi.
11:54 22.12.2025 (güncellendi: 12:24 22.12.2025)
