https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ryabkov-trump-yonetimi-ukrayna-krizine-kalici-ve-kapsamli-cozum-ariyor-1101203023.html

Ryabkov: Trump yönetimi, Ukrayna krizine kalıcı ve kapsamlı çözüm arıyor

Ryabkov: Trump yönetimi, Ukrayna krizine kalıcı ve kapsamlı çözüm arıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna krizine sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm arayışı içinde... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-22T14:17+0300

2025-11-22T14:17+0300

2025-11-22T14:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

sergey ryabkov

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna

donald trump

batı avrupa

nato

rus ortodoks kilisesi

mejdunarodnaya jizn (uluslararası yaşam) dergisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ‘Mejdunarodnaya Jizn’ dergisine verdiği demeçte, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin, Ukrayna’daki çatışmanın nedenlerine inen, kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm planı üzerinde çalıştığını ifade etti.Ryabkov, Anchorage görüşmesinin ardından Batılı başkentlerdeki çevrelerin, Trump yönetimini bu çizgiden vazgeçirmek için yoğun baskı uyguladığını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:Trump yönetiminin, NATO’nun doğuya genişlememesi, Ukrayna’daki Rusça konuşan nüfusun ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin haklarının korunması gibi kritik konuları masadan kaldırmayı reddeden nadir Batılı aktörlerden olduğunu belirten Ryabkov, şözlerini şöyle sürdürdü:Ryabkov, Avrupa’daki birçok liderin aksine Trump yönetiminin, Rusya’nın güvenlik endişelerini dikkate alan bu yaklaşımı reddetmediğini belirterek, "Trump yönetimi belirli ilkelere bağlı kalmayı sürdürüyor. Özellikle NATO genişlemesi ve kimlik temelli sorunlar gibi konuların gözardı edilmesine karşı durmaları önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/fico-abd-plani-imzalanirsa-rusya-ihtilaftan-tam-bir-zaferle-cikmis-olacak-1101196859.html

rusya

ukrayna

batı avrupa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, donald trump, batı avrupa, nato, rus ortodoks kilisesi, mejdunarodnaya jizn (uluslararası yaşam) dergisi