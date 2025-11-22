https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ryabkov-trump-yonetimi-ukrayna-krizine-kalici-ve-kapsamli-cozum-ariyor-1101203023.html
Ryabkov: Trump yönetimi, Ukrayna krizine kalıcı ve kapsamlı çözüm arıyor
22.11.2025
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ‘Mejdunarodnaya Jizn’ dergisine verdiği demeçte, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin, Ukrayna’daki çatışmanın nedenlerine inen, kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm planı üzerinde çalıştığını ifade etti.Ryabkov, Anchorage görüşmesinin ardından Batılı başkentlerdeki çevrelerin, Trump yönetimini bu çizgiden vazgeçirmek için yoğun baskı uyguladığını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:Trump yönetiminin, NATO’nun doğuya genişlememesi, Ukrayna’daki Rusça konuşan nüfusun ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin haklarının korunması gibi kritik konuları masadan kaldırmayı reddeden nadir Batılı aktörlerden olduğunu belirten Ryabkov, şözlerini şöyle sürdürdü:Ryabkov, Avrupa’daki birçok liderin aksine Trump yönetiminin, Rusya’nın güvenlik endişelerini dikkate alan bu yaklaşımı reddetmediğini belirterek, "Trump yönetimi belirli ilkelere bağlı kalmayı sürdürüyor. Özellikle NATO genişlemesi ve kimlik temelli sorunlar gibi konuların gözardı edilmesine karşı durmaları önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.
Ryabkov, Avrupa’daki birçok liderin aksine Trump yönetiminin, Rusya’nın güvenlik endişelerini dikkate alan bu yaklaşımı reddetmediğini belirterek, "Trump yönetimi belirli ilkelere bağlı kalmayı sürdürüyor. Özellikle NATO genişlemesi ve kimlik temelli sorunlar gibi konuların gözardı edilmesine karşı durmaları önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.