Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: 'İstanbul 7'den büyük depreme hazır olmalı'

İstanbul'da olası deprem riski konusunda uyaran deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "İstanbul 7'den büyük depreme hazır olmalı' uyarısında bulundu. 23 Nisan 2025'deki Silivri açıklarındaki depreme dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, bu deprem ve sonuçlarının çok parçalı kırılma modelini desteklediğini ifade etti. Prof. Dr. Bektaş daha önceki açıklamalarında 'Marmara'da 7'den büyük deprem beklemiyorum' demişti. İstanbul için uyardıProf. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada, 'İstanbul 7'den büyük depreme hazır olmalı' derken şu ifadeleri kullandı: ❗2004 den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler 'Tek parçalı, 7 den büyük deprem modelinin çok parçalı 7'den küçük deprem modeline' evrilmesine neden olmuştur. Ancak: En doğru tahminler bile %60 doğruluğun üzerine çıkamaz. ❗Bilimsel algoritmalar doğayı birebir yansıtamaz; deprem parametreleri zaman ve mekâna bağlı olarak değişir. ❗İstanbul’un deprem riski (can ve mal kaybı), deprem tehlikesinden (depremin olma olasılığı) çok daha yüksektir. ❗2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonuçları, çok parçalı kırılma modelini desteklemektedir. Siz olmayacak diyordunuz sorusunu da yanıtladıProf. Dr. Bektaş, paylaşımına çok sayıda yorum yapılırken bir kişinin 'Hocam yanlış hatırlamıyorsam siz olmayacak diyordunuz' sözlerine ise şu yanıtı verdi: "Ben hiçbir zaman İstanbul'un deprem tehlikesi yoktur demedim. Yıllardır olası deprem büyüklüğünün 7 den küçük olacağını savunurum. M7 ile M6 depremi arasında yaklaşık 30 kat enerji farkı var. Deprem tahmini deprem hazırlık çalışmalarından farklıdır."

