Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremiyle ilgili uyardı: 'Zamanı ve büyüklüğü revize edilmeli'
Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremiyle ilgili uyardı: 'Zamanı ve büyüklüğü revize edilmeli'
04.12.2025
İstanbul'da olası depremle ilgili konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "İstanbul deprem beklentisinin zamanı ve büyüklüğü revize edilmelidir" dedi. Prof. Dr. Bektaş daha önceki tahminlerin Marmara Fayı'nın 'tam kilitli olduğunu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiğini' varsaydığını belirtirken, "Oysa günümüzdeki GPS, İnSAR, ve denizaltı akustik çalışmaları fayın kısmen de olsa creep yaparak deprem enerji bütçesini oldukça düşürdüğünü (max. M6,6) gösterebilir." dedi. Depremin zamanı ve büyüklüğüne vurgu yaptıSosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul deprem beklentisinin zamanının ve büyüklüğünün revize edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bektaş, Doğu Marmara'daki depremin 7.2-7.4 büyüklüğünün yıkım tahminine dayandığını belirtirken, 30 yıl içerisindeki deprem beklentisinin ise tarihsel depremlerin istatistiki bir sonucu olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Bektaş şunları dile getirdi:
"Doğu Marmara'daki 1766 M7,2-7,4 depreminin büyüklüğü yıkım tahminine dayanır ( Ambraseys,2002). 30 yıl içerisindeki Deprem beklentisi ise tarihsel depremlerin istatistiki bir sonucudur. (Tom Parson,2004) Her iki çalışma ana Marmara Fayı'nın tam kilitli olduğunu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiğini varsayar. Oysa günümüzdeki GPS, İnSAR, ve denizaltı akustik çalışmaları fayın kısmen de olsa creep yaparak deprem enerji bütçesini oldukça düşürdüğünü (max. M6,6) gösterebilir."